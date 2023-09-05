У Джилл Байден позитивний тест на COVID, президент США здоровий і відвідає саміт G20, — ЗМІ

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден пройшов тест на COVID. Його результат негативний. Він буде регулярно перевірятися і стежити за симптомами.

Перша леді США Джилл Байден отримала позитивний результат на COVID-19 лише за кілька днів до того, як президент Джо Байден, у якого тест на вірус виявився негативним, має вирушити на саміт Великої двадцятки в Індію, повідомляє Reuters.

72-річна дружина Байдена, симптоми якої було описано як легкі, востаннє хворіла на COVID у серпні минулого року.

"Сьогодні ввечері перша леді отримала позитивний результат на COVID-19. Вона залишиться в їхньому будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер", — повідомила в заяві її директорка зі зв'язків із громадськістю Елізабет Александер.

За інформацією видання, Байден прилетів до Вашингтона один із Делавера в понеділок увечері. "Після позитивного тесту першої леді на COVID-19 президент Байден сьогодні ввечері пройшов тест на COVID. Президент дав негативний результат. Цього тижня президент регулярно перевірятиметься і стежитиме за симптомами", — заявили в Білому домі.

Журналісти зазначили, що Білий дім не відразу відповів на прохання прокоментувати, чи може це вплинути на закордонні поїздки Байдена. Але офіційний графік Байдена на тиждень наперед, опублікований незабаром після оголошення діагнозу першої леді, засвідчив, що він вирушає до Нью-Делі в четвер для участі в саміті G20.

Хто з лідерів країн не приїде на саміт великої двадцятки

Російська Федерація

В Індії підтвердили, що президент Росії Володимир Путін не буде особисто присутній на саміті G20, який відбудеться у вересні в Нью-Делі. У канцелярії прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді заявили, що на саміті "Великої двадцятки" Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Китай

Президент Китаю Сі Цзіньпін, імовірно, також не візьме участі в саміті G20. Його замінить прем'єр-міністр КНР Лі Цян. Планувалося, що під час саміту відбудуться переговори між главами США і Китаю, на яких передбачалося обговорити вирішення протиріч між двома країнами. Президент США Джо Байден підтвердив свою участь у цьому саміті. Останнє особисте спілкування між ним і Сі Цзіньпіном відбулося на полях саміту G20 у листопаді 2022 року, який пройшов на острові Балі.

Нагадаємо, 21 серпня Росія заблокувала декларацію міністрів G20 щодо засудження війни проти України. Серед низки питань під час зустрічі присутні обговорили ситуацію в Україні з урахуванням її впливу на глобальну економіку. За результатами обговорень більшість країн G20 рішуче засудили війну в Україні. Однак Росія виступила проти включення абзацу з таким формулюванням до тексту міністерської декларації, внаслідок чого жодної декларації ухвалено не було.

Раніше, 15 серпня повідомлялося, що Україну вирішили не включати до списку гостей на саміт G20. Про це повідомив журналістам спеціальний секретар індійського головування в G20 Міктеш Пардеші.