Терпець урвався: в РФ вигадали, як покарати актора Олексія Паніна

Приводом для звернення до прокуратури РФ стали скандальні висловлювання актора на адресу Росії.

В Росії вирішили покарати відомого актора Олексія Паніна. Його вимагають визнати іноагентом. Відповідне рішення до Генеральної прокуратури РФ скерував голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін, повідомляє видання SHOT.

За інформацією ЗМІ, у Бородіна щодо Паніна "урвався терпець".

Приводом для звернення до прокуратури стали скандальні висловлювання актора на адресу Росії. Панін, який виїхав з РФ до Іспанії, підтримує Україну у війні проти РФ та виправдовує теракти на Кримському мосту. Також він критикує політику російського президента Володимира Путіна і виступає проти так званої "СВО".

Проти Паніна в Росії вже порушено кримінальну справу, за якою йому загрожує до семи років колонії. Актор оголошений у розшук.

Це вже друге звернення Бородіна до Генпрокуратури щодо Паніна. На початку серпня Бородін просив перевірити останнє інтерв'ю актора-втікача, в якому він закликав до збройного повстання в Росії.

Нагадаємо, що 5 вересня в соцмережах з’явилося відео затримання Олексія Паніна у Естонії. У російських медіа писали, що актор нібито був нетверезим і стукав у приватні будинки, а також бив посуд.

Також ЗМІ інформували, що актор Олексій Панін поділився деталями ночі, яку провів у витверезнику Талліна через візит до публічного дому. Однак росіянин підкреслив, що завітав туди не задля отримання "послуг", а щоб випити.