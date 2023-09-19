"За моральний розклад": стала відома причина відставки глави МЗС Китаю, — WSJ

За даними обізнаних джерел, екс-міністр Цинь Ган перебуває під слідством через можливі дії, що поставили під загрозу національну безпеку.

Колишнього міністра закордонних справ Китаю Цинь Ган відсторонили від посади "за моральний розклад" після того, як стало відомо про його ймовірний позашлюбний зв'язок у той час, коли він був послом у США. Про це у вівторок, 19 вересня, повідомило видання Wall Street Journal.

У статті йдеться, що Цинь співпрацює зі слідством, яке з'ясовує, чи становить поведінка колишнього міністра загрозу національній безпеці Китаю.

Джерела видання повідомили, що внутрішнє розслідування Комуністичної партії встановило, що позашлюбний зв'язок Циня тривав протягом усього його перебування на посаді посла Китаю в США. Унаслідок роману в жінки, ім'я та громадянство якої тримають у таємниці, народилася дитина у США.

Цинь Ган зник з поля зору в червні. За місяць на посаді міністра закордонних справ його змінив досвідчений дипломат Ван І. Цинь обіймав посаду міністра близько 6 місяців. До цього він півтора року був головним посланником Китаю у Вашингтоні.

За словами інсайдерів, пильна увага до вищих чинів партії зосереджена на чиновниках, які займаються відносинами з іноземцями, і на вищому керівництві китайської армії, що відповідає за забезпечення боєздатності збройних сил.

Деякі економічні чиновники, яким традиційно надавали більшу свободу дій у взаємодії зі своїми західними колегами та керівниками іноземних підприємств, також дедалі частіше змушені повідомляти детальнішу інформацію про свої угоди, ніж раніше, у міру поглиблення контролю, кажуть джерела WSJ.

Раніше повідомлялося, що зникнення Цинь Гана спричинене його поганим самопочуттям, через що зірвалася поїздка до Китаю європейського дипломата Жозепа Борреля, запланована на 10 липня.

Також Фокус писав про те, що наприкінці серпня зник глава Міноборони Китаю Лі Шанфу, якого, за чутками, усунули від виконання обов'язків, і він також перебуває під слідством.