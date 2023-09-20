Попри несхвалення Заходу: Китай планує поглиблювати торговельні зв'язки з РФ, — Reuters

За даними журналістів, Росія перебуває під західними санкціями, тому Москва покладається на свого союзника Пекін в економічній підтримці, користуючись китайським попитом на нафту і газ, а також на зерно.

Китай висловив бажання посилити співпрацю з Росією в галузі міжнародної торгівлі та інвестицій, закликаючи до подальшого поглиблення транскордонних відносин між двома країнами. Ці два союзники наголосили на своїй готовності зміцнити економічні зв'язки, незважаючи на критику з боку Заходу у зв'язку з війною в Україні, спричиненою вторгненням російських військ. Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 19 вересня, міністр економічного розвитку Росії провів "глибокі" переговори про співпрацю в галузі економіки з китайським міністром торгівлі в Пекіні. Ці переговори збіглися з візитом головного китайського дипломата Ван І в Москву для стратегічних консультацій. У результаті, було підтверджено, що президент Росії Володимир Путін відвідає Китай наступного місяця.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив на переговорах у Пекіні, що китайсько-російське економічне і торговельне співробітництво продовжує поглиблюватися і стає "міцнішим" під "стратегічним керівництвом" глав двох держав.

Оскільки війна РФ проти України триває вже другий рік, а Росія відчуває негативний вплив західних санкцій, Москва значною мірою покладається на свого стратегічного партнера в особі Пекіна для економічної підтримки. Це здійснюється шляхом задоволення попиту Китаю на російську нафту і газ, а також поставок зерна.

Згідно з останніми даними китайської митниці, у серпні імпорт російських товарів до Китаю збільшився на 3% порівняно з попереднім роком, сягнувши позначки в 11,5 мільярда доларів.

Пекін виключає критику Заходу на адресу активізації його партнерства з Москвою на тлі війни Росії проти України. Він наполягає на тому, що ці зв'язки не порушують міжнародні норми і Китай має право співпрацювати з будь-якою країною на свій розсуд.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

22 серпня глава російської компанії Polymetal Віталій Несіс заявив, що планує її продати новим власникам, серед яких є інвестори з Китаю. Причина продажу — спроба обійти накладені США санкції і надія не втратити бізнес у РФ.Нагадуємо, Китай, хоч і виступає як союзник Росії, офіційно заперечує, що продає ЗС РФ компоненти для виробництва зброї. Представники КНР запевняють, що повідомлення про це поширюють "безвідповідальні ЗМІ", тоді як вони все роблять для миру в Україні. Водночас ЗМІ стверджують, що країна-агресор отримала оптичні приціли, бронежилети, шість вертольотів і тисячу дронів.

21 серпня в КНР заявили, що Пекін не постачає Москві компоненти для виробництва зброї.