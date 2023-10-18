"Стане Україною №3": у РФ почали погрожувати Вірменії за кроки у бік ЄС, — ЗМІ

Російська влада не задоволена діями прем'єр-міністра Вірменії, який критикував дії РФ з трибуни Європарламенту, свідчить повідомлення росЗМІ. Тому Вірменії обіцяють повторення долі України та Молдови.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 17 жовтня виступив з трибуни Європейського парламенту та розповів про загрози, які постали перед його країною — політичні та воєнні. На звернення Пашиняна відреагували в Росії — пригрозили, що Вірменія може повторити долю України. Слова російського чиновника наводить агентство ТАСС.

Агентство процитувало анонімного співрозмовника, якого назвало "високопоставленим джерелом у Москві". Ця людина оцінила виступ Пашиняна з трибуни Європарламенту як "провокаційний та безвідповідальний".

Особливо зачепили слова очільника Вірменії щодо дій Росії, вказано у повідомленні ТАСС. Також співрозмовник "з Москви" заявив, що Пашинян повторює кроки президента України Володимира Зеленського. Таким чином його країна незабаром повторить долю і України, і Молдови — стане "Україною №3".

"Бачимо, як Вірменію намагаються перетворити на Україну №3, якщо вважати Молдову Україною №2, а Пашинян семимильними кроками йде шляхом Володимира Зеленського", — сказав росіянин.

ТАСС — про заяву Москви щодо Пашиняна Фото: Скриншот

Ситуація у Вірменії: деталі

Перебуваючи на трибуні Європарламенту, Пашинян описав події, через які пройшла його країна протягом останнього десятиліття. Зокрема, згадав про "оксамитову революцію" 2018 року, коли відбулись демократичні вибори, 2020-2022 рр., коли відбувались сутички з Азербайджаном, та 2023 року, коли Азербайджан вирішив ліквідувати автономію Карабаху. Під час свого виступу він неодноразово згадував про причетність до цих подій Росії та про загрозу демократії, яка у зв'язку з цим з'являлась.

Фрагмент виступу Пашиняна у Європарламенті 17 жовтня 2023 року Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Зазначимо, 19 вересня уряд Азербайджану заявив, що начебто відбулись провокації бойовиків Карабаху, які стріляли у напрямку азербайджанський військових. Після цього почалась воєнна операція, яка тривала близько доби. За підсумки цієї операції склали зброю військові Карабаху, а з території вірменського анклаву виїхало близько 100 тис. вірмен.

Тим часом Росія, яка мала б якимось чином вплинути на ситуацію згідно з договором про колективну безпеку (ОДКБ), не зробила жодного руху на допомогу вірменам та Вірменії, засвідчили заяви російської влади.

У другій половині жовтня виникла ще одна загроза: в США попередили, що Азербайджан може почати воєнні дії і вторгнутись у Вірменію. Наразі бойові дії не почались, а Пашинян звернувся за допомогою до парламентарів ЄС.

Нагадуємо, у Ізраїлі триває загострення на кордоні з Сектором Гази та сусідніми країнами — Сирією та Ліваном. Наразі Армія оборони Ізраїлю готується до ведення бойових дій проти терористів ХАМАС. Між тим до Ізраїлю прибув президент США Джо Байден: політик буде намагатись знайти спосіб розв'язати проблему у західній Азії.