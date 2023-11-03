Кремль уникає покарань за заворушення в Дагестані: в ISW назвали причину

Аналітики вказали на те, що в РФ вважають за потрібне карати тільки учасників заворушень і тих, хто безпосередньо зазіхнув на життя правоохоронців.

У Російській Федерації, ймовірно, домагаються обмеженого покарання за антисемітські заворушення в Республіці Дагестан, оскільки побоюються невдоволення Кремля. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 листопада.

Як зазначають аналітики, у РФ було заарештовано 15 учасників заворушень в аеропорту Махачкали, а також звільнено місцевого чиновника, який брав участь у протесті. Глава Дагестанської Республіки зазначив, що покарання чекає тільки на ініціаторів погрому і тих, хто безпосередньо зазіхнув на життя правоохоронців.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтримав позицію глави Дагестану щодо покарання учасників заворушень. При цьому деякі росіяни розкритикували поблажливе ставлення до протестувальників.

Зі свого боку речниця МЗС РФ Марія Захарова критично висловилася про попередження ізраїльської влади щодо поїздок на Північний Кавказ, заявивши, що подібні дії є "антиросійськими" і що влада РФ достатньо відреагувала на події в Дагестані.

Аналітики вважають, що російське керівництво уникає ширших покарань, оскільки побоюється накликати на себе невдоволення Кремля.

Нагадаємо, у звіті ISW від 31 жовтня йдеться про те, що антисемітські заворушення в Дагестані та відповідь керівника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова свідчать про те, що російські офіційні особи можуть дедалі більше перейматися втратою контролю над периферіями РФ.

У мережі також з'явилася інформація 1 листопада, що до Дагестану прибули "кадирівці", щоб навести порядки після протестів у Махачкалі. Однак, свою місію вони виконати не встигли, бо їх ліквідували правоохоронці.