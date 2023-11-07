Триватиме кілька днів: почалася евакуація українців із Сектора Гази до Єгипту, — посол

За словами Миколи Нагроного, громадяни України прямують із Гази до Єгипту через пропускний пункт "Рафах". Становище дуже нестабільне, є безліч ризиків.

7 листопада розпочалася евакуація українців із Сектора Гази. Громадян вивозять через пункт пропуску "Рафах" на єгипетському кордоні. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на коментар посла України в Єгипті Миколи Нагорного.

Згідно з планами, евакуювати людей будуть протягом кількох днів, але поки що подробиць не розголошують.

"Так, евакуація почалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує безліч ризиків, які можуть вплинути на евакуацію", — уточнив посол, додавши, що докладають усіх можливих зусиль, щоб безпечно вивезти громадян із Гази.

За словами дипломата, станом на 1 листопада, у списках евакуйованих значилося 358 осіб. Він також уточнив, що всі алгоритми, за якими це буде здійснюватися, вже відпрацьовано.

У МЗС України, зі свого боку, повідомили, що перша група українців отримала дозвіл на евакуацію з Гази. Йдеться про 101 людину, також вдалося домовитися про евакуацію 51 громадянина Молдови.

Нагадаємо, приблизно 270 українців на єгипетському кордоні очікували на дозвіл на виїзд із Сектора Гази. 17 жовтня, згідно із заявою українських дипломатів, усе було погоджено з усіма сторонами. Але в останній момент в ізраїльському уряді відкликали дозвіл, оскільки не могли гарантувати безпеку.

Також повідомлялося, що Україна організувала евакуаційний рейс з Ізраїлю. Посол України Євген Корнійчук зазначив, що представники посольства надають допомогу найуразливішим: тим, хто приїхав на лікування, людям із дітьми, туристам, чиї рейси скасували.