Путін заявив, що людей не можна ділити "на перший і другий сорт, як м'ясо" (відео)

Російський президент виступив на культурному форумі в Петербурзі. За словами публіциста Олександра Невзорова, кожен мислить своїми категоріями, і Путіну близька м'ясна тема.

У п'ятницю, 17 жовтня, голова Кремля Володимир Путін під час виступу на Санкт-Петербурзькому міжнародному культурному форумі заявив, що, на його думку, проголошувати винятковість будь-кого неприпустимо, і порівняв такий підхід із поділом людей "на перший і другий сорт, як м'ясо". Про це повідомляє ТАРС.

"Іншого шляху для досягнення компромісу не існує, а інший шлях нам добре відомий — це проголошення винятковості когось стосовно інших. Поділ людей на перший і другий сорт, як м'ясо. Так у людському суспільстві бути не повинно, це неприродно", — заявив він.

Російський (хоча, за його твердженнями, він веде своє походження від одного з корінних народів північноамериканського континенту) публіцист Олександр Невзоров прокоментував заяву Путіна словами про те, що голові Кремля, судячи з усього, м'ясна тема близька.

За його словами, м'ясо все ж буває трьох сортів, а не двох.

"До першого сорту, ймовірно, треба віднести самого Путіна. До другого — його оточення — тих, хто улесливо либиться його промовам у залі. Ну а до третього — народ — виборців і мобілізованих, готових здохнути за режим", — написав Невзоров у своєму Telegram-каналі.

Третій сорт, у класифікації автора поста, ділиться на тих, хто свіжий і готовий вирушити на війну, і тих, хто вже там був, загинув, "протух і не годиться навіть на комбікорм собакам".

Нагадаємо, що Путін також висловився щодо теми ЛГБТ у культурі.

Також повідомлялося, що у Зеленського назвали можливого наступника Путіна.