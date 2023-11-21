Три людини померли: у російській Астрахані сталося масове отруєння наркотиками

За словами російських ЗМІ, троє людей померли, ще семеро перебувають у важкому стані і троє — у стані середнього ступеня тяжкості після отруєння метадоном.

У російському місті Астрахань сталося масове отруєння наркотиками. Так, 19 осіб було госпіталізовано в період з 17 по 20 листопада. Про це повідомили МОЗ РФ Астраханської області.

"У період із 17 до 20 листопада до МКЛ N3 ім. С. М. Кірова надійшло 19 хворих з ознаками отруєння наркотичними та психотропними препаратами. На тлі лікування стан більшості пацієнтів покращився. Двох пацієнтів виписано в задовільному стані", — ідеться в повідомленні.

Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, загалом постраждали щонайменше 25 осіб. Як виявилося, вони вживали метадон, який купували у дилерів в інтернеті. Наркотики поширювалися у вигляді так званих "закладок".

"Поліція встановлює оптового постачальника, від якого цей метадон потрапив через наркошопи жертвам", — ідеться в повідомленні.

Російський Telegram-канал Mash повідомив, що троє людей померли, ще семеро перебувають у важкому стані і троє — у стані середнього ступеня тяжкості після отруєння метадоном.

"За нашими даними, загиблі — 29-річний хлопець і дві 19-річні дівчини. Усі купували забороненку в одному магазині. Тих, хто отруївся, продовжують надходити в медустанови", — сказано в повідомленні.

Що таке метадон

Напівсинтетичний лікарський засіб, що використовується для лікування опіоїдної залежності та хронічного болю. Метадон може використовуватися у вигляді розчину для ін'єкцій і таблеток.

Нагадаємо, що 16 листопада повідомлялося, що в Росії обвалилося два під'їзди багатоповерхового будинку. За даними рятувальників тієї ж Астрахані, очевидець повідомив їм про тріщину на одній зі стін будівлі, після чого сталося обвалення. Більшість жителів вдалося своєчасно евакуювати, але частина з них може перебувати під завалами.