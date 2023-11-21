Смерть після "бразильської підтяжки сідниць": Британія і Туреччина обговорять небезпечний косметичний туризм

31-річна британка Мелісса Керр померла в стамбульській лікарні 2019 року після процедури, яка передбачала збирання жиру та ін'єкції в область сідниць (Brazilian Butt Lift (BBL). За це вона також заплатила понад 3600 євро.

Представники уряду Великої Британії проведуть офіційну зустріч зі своїми турецькими колегами, щоб обговорити небезпеки так званого косметичного туризму. Рішення ініційоване через резонансний випадок: британка померла після операції — "бразильської підтяжки сідниць". Про це повідомляє The Daily Mail.

Процедура 31-річній Меліссі Керр обійшлася у понад 3600 євро в одній із приватних клінік. Керр госпіталізували в стамбульську лікарню Medicana Kadikoy 2019 року, і померла вона після процедури, яка передбачала збирання жиру та ін'єкції в область сідниць (Brazilian Butt Lift (BBL).

Повідомляється, що ймовірність смерті від цієї процедури "щонайменше в 10 разів вища, ніж від багатьох інших косметичних процедур".

Жаклін Лейк, старша коронерка (слідча, яка опікується випадками насильницької загибелі або раптової смерті) графства Норфолк, пояснила, що жительці Дентона повідомили тільки "обмежену інформацію про ризики та рівень смертності", пов'язані з подібними операціями.

Коронерка звернулася до Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення і висловила стурбованість результатами розслідування.

Фото: Facebook | 31-річна Мелісса Керр зі своїм другом

"Я стурбована тим, що пацієнти, які їдуть до Туреччини заради цієї процедури, не знають про пов'язані з нею ризики та високий рівень смертності", — зазначила слідча.

За її словами, подібні процедури якщо і контролюються, то вкрай недостатньо. Свої міркування вона висловила міністру охорони здоров'я Стівену Барклі.

У відомстві на це відповіли, що британські офіційні особи найближчим часом планують відвідати Туреччину і зустрітися зі своїми колегами.

Мета зустрічі — обговорити нормативну базу і заходи захисту для громадян Великої Британії та з'ясувати конкретні сфери, в яких влада Великої Британії та Туреччини має працювати спільно, щоб знизити ризики для пацієнтів.

Зазначається, що особливо важливо донести посилання про те, що пацієнти мають знати перед тим, як погодитися лягти під скальпель.

Вони мають розуміти, що проведення "бразильської підтяжки сідниць" (BBL) пов'язане з особливими ризиками, тому потрібно ретельно зважити ухвалене рішення.

31-річна Мелісса Керр із Норфолка погодилася на операцію, коли відпочивала в Стамбулі

Бразильська підтяжка сідниць

Згідно з інформацією Американського товариства пластичної хірургії, збільшення сідниць — це зміна розмірів і форми сідниць. При цьому використовуються ін'єкції жирових відкладень або імплантується силікон.

"Бразильська підтяжка сідниць" передбачає переміщення та ін'єкції жирової тканини. Пацієнт піддається ліпосакції, тобто з черевної порожнини й стегон відкачують жирові відкладення. Отриманий таким чином жир вводять у сідниці.

Нагадаємо, що дівчина змінилася до невпізнання після пластичної операції та не може оновити права.

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