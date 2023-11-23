Новий президент Аргентини запропонував Зеленському провести саміт миру у своїй країні

Журналісти зазначають, що під час передвиборчої кампанії Хав'єр Мілей відкрив двері для тіснішого співробітництва між латиноамериканською країною та Україною.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей, який обійме посаду 10 грудня, запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт із досягнення миру в Україні. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Радник Мілея із зовнішньої політики Діана Мондіно заявила про зацікавленість Аргентини в проведенні цієї зустрічі — першої в Латинській Америці.

"Президент Мілей провів телефонні переговори з президентом Володимиром Зеленським і запропонував, щоб Аргентина провела конференцію між Латинською Америкою та Україною", — зауважила вона.

За її словами, Аргентині фактично пропонують "стати штаб-квартирою, якщо це буде доречно".

Український президент подякував Мілею за "явну підтримку" своєї країни в контексті російського воєнного вторгнення і наголосив на важливості участі Аргентини у спільних мирних зусиллях.

"Я щойно говорив з обраним президентом Аргентини, щоб подякувати йому за його чітку позицію. Ніякого балансу між добром і злом. Просто явна підтримка України. Це добре помічають і цінують українці", — відреагував на пропозицію президент.

Україна і Латинська Америка — як було від початку війни

Відносини між країнами Латинської Америки та Україною, за словами DW, були складними від початку війни. Україна неодноразово запрошувала лідерів континенту, наприклад президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва, відвідати Україну.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що хотів особисто зустрітися з бразильським лідером і навіть готовий відвідати Бразилію, якщо буде офіційне запрошення. Однак Лула да Сілва проігнорував слова Зеленського, а також його запрошення відвідати Україну.

"У випадку з колишнім президентом, пероністом Альберто Фернандесом, зусилля Зеленського передбачали пошук чіткішої позиції, що засуджує російську агресію з боку Аргентини", — пише видання.

Мілей, який назвав президента Росії Володимира Путіна "автократом", різко критикував політику свого попередника щодо війни в Україні і під час передвиборчої кампанії "відкрив двері для тіснішої співпраці між двома країнами".

Нагадаємо, Фокус писав, що Аргентина шукає нові винищувачі для власних Повітряних сил. Китай пропонує винищувачі JF-17 прямо з конвеєра, а США старі F-16 з Данії.

Крім того, раніше Фокус повідомляв, що міграційні служби Аргентини стурбовані кількістю росіянок, які прибувають до країни на останніх місяцях вагітності.