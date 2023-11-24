Вогонь на 200 квадратних метрів: під Москвою загорілася електропідстанція (відео)

В окрузі почав поширюватися густий дим. Рятувальники для ліквідації пожежі вирішили відключити мережу в трансформаторі, який став осередком загоряння.

На території московської електропідстанції "Чагіно" в Любліно вночі 24 листопада сталася пожежа. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що площа поширення вогню становила близько 200 квадратних метрів. По окрузі почав поширюватися густий дим.

Трохи пізніше з'явилося повідомлення про те, що, щоб загасити пожежу, вирішили відключити мережу в трансформаторі, проте об'єкт транзитний і на інфраструктуру Москви це не повинно вплинути. Гасіння пожежі ускладнює 20-метрова висота будівлі.

"Досі там палахкотить вогонь", — зазначили адміністратори каналу.

Крім того, опубліковано відео з місця події.

Зазначимо, що район Любліно розташований у Південно-Східному адміністративному окрузі Москви.

Любліно на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, що 18 листопада повідомлялося, що в Підмосков'ї вночі підірвали ешелон із паливом. За інформацією одного з телеграм-каналів, диверсія сталася всього за 30 кілометрів від резиденції президента Володимира Путіна.