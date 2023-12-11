Словацькі перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через кордон з Україною, — ДПСУ

У відомстві повідомили, що наразі в електронній черзі перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним зі словацьким пунктом "Вишнє Нємецке", перебувають 1263 вантажівки.

Перевізники зі Словаччини знову почали обмежувати рух вантажних автомобілів через пункт пропуску "Вишнє Нємецке". Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі виданню "УП".

"За інформацією, отриманою о 16:10 від словацьких прикордонників, представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що перевізники вводять обмеження на пересування вантажних автомобілів, що прямують з України в бік Словаччини. Наразі рух вантажівок під час виїзду зі Словаччини не піддається блокуванню. Інформації про можливі винятки для окремих категорій вантажів і терміни дії цього заходу поки що не надходило.

Як повідомив офіцер, наразі 1263 вантажівки перебувають в електронній черзі на виїзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Ужгород", що є сусідами зі словацьким пунктом пропуску "Вишнє Нємецьке".

Пропуск легкових автомобілів і автобусів здійснюється у штатному режимі.

Тим часом Словаччина має намір блокувати санкції щодо російського ядерного палива. У країні вважають, що місцеві АЕС технічно не готові відмовитися від російського ядерного палива.

Раніше у Словаччині розповіли, чому не передають Україні зброю. Однак у МЗС заявили, що країна хоче допомогти українському народові пережити зиму 2023-2024, тому відправляють гуманітарну допомогу.

17 листопада Фокус писав, що в Закарпатській області митники фіксують збільшення черг вантажівок на словацькому кордоні. Затори з вантажівок зросли за рахунок фур з польського напрямку, і машини продовжують прибувати.