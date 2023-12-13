"Новий план": у Європарламенті закликали ЄС почати переговори про вступ України

Депутати закликали ЄС встановити чіткі терміни для країн-кандидатів на вступ до блоку до кінця поточного десятиліття.

Депутати Європейського парламенту закликають ЄС розпочати переговори щодо можливого вступу України та Молдови до складу Європейського союзу під час майбутнього саміту, запланованого на період із 14 до 15 грудня. Про це повідомляють у резолюції Європейського парламенту.

Водночас, за умови проведення конкретних реформ, парламентарії закликають розпочати переговори про можливе інтегрування Боснії і Герцеговини до складу Європейського союзу, а також надати Грузії статус кандидата на вступ.

"Депутати Європарламенту вітають новий План зростання для Західних Балкан і закликають лідерів ЄС також без зволікань ухвалити рамки переговорів, щойно будуть виконані відповідні вимоги, пов'язані з кожною з країн-кандидатів, з метою швидкого початку переговорів про вступ", — наголошується в резолюції.

Зокрема депутати закликали ЄС встановити чіткі терміни для країн-кандидатів на вступ до блоку до кінця поточного десятиліття. Вони виступають проти прискореного шляху до членства.

"Євродепутати наполягають на виконанні Копенгагенських критеріїв, щоб гарантувати, що країни-кандидати та потенційні кандидати демонструють послідовну та стійку прихильність до демократії, верховенства права, прав людини, поваги та захисту меншин, а також до економічних реформ", — пише пресслужба.

Нагадаємо, 5 грудня посол США в Будапешті Девід Прессман розкритикував позицію угорського уряду щодо України. Дипломат зазначив, що Будапешт покладається на своїх союзників по НАТО, проте останнім часом дедалі частіше "ігнорує інтереси" інших членів оборонного союзу.

Зі свого боку прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 8 грудня знову заявив, що виступає проти початку переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. За його словами, прийняття України до ЄС означатиме додаткові витрати для блоку, а також спричинить за собою