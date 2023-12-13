"Запитайте Яхью Сінвара": Посол Ізраїля в ООН оприлюднив номер телефону лідера ХАМАС (відео)

Дипломат закликав телефонувати лідеру ХАМАС і наполягати, щоб він припинив війну.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан оприлюднив номер телефону глави ХАМАС. На своїй сторінці у Twitter дипломат опублікував відео, на якому він на засіданні організації демонстративно підняв плакат із номером телефону центрального офісу радикального руху ХАМАС.

"Для припинення вогню наберіть: +970599373765. Запитайте Яхью Сінвара", — написано на піднятому плакаті, на якому зображено обличчя лідера ХАМАС Яхьї Сінвара.

Після цього посол Ізраїлю заявив, що до припинення вогню зможе привести рішення ХАМАС скласти зброю.

Так, 13 грудня Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Єгипту та Мавританії з вимогою щодо негайного припинення вогню у секторі Газа. За резолюцію проголосували 153 країни, 10 виступили проти, 23 утрималися.

Проти резолюції виступили США, Ізраїль, Чехія, Австрія, Гватемала, Ліберія, Науру, Мікронезія, Парагвай та Папуа – Нова Гвінея.

Нагадаємо, що у Міноборони Ізраїлю 11 грудня заявили, що за останні дні ізраїльським військам здалися сотні бойовиків ХАМАС. Серед них і бойовики, які брали участь у нападі на ізраїльські поселення 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що ЦАХАЛ розпочав спецоперацію в Газі з метою знешкодження терористів. Наприкінці листопада ізраїльське командування заявило, що вдалося досягти багатьох цілей: ліквідували бойовиків, знищити склади боєприпасів, викрити схованки, склади, тунелі.