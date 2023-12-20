У Росії восьмикласник розпочав навчальний тиждень з різанини, — ЗМІ

Російські медіа пишуть, що неповнолітній зловмисник вдарив свого однокласника ножем у груди. Потерпілий хлопець перебуває у лікарні та за його життя борються медики.

У Росії 14-річний хлопець вдарив перед уроками свого однокласника ножем у грудну клітку. Про це пише російський Telegram-канал SHOT.

Повідомляється, що перед інцидентом у дітей був тривалий конфлікт. У понеділок неповнолітній підійшов до свого однолітка перед першим уроком та вдарив ножем у груди. Медики екстрено госпіталізували хлопця та наразі борються за його життя.

Тим часом поліцейські затримали зловмисника. Зазначається, що він вже потрапляв у поле зору правоохоронців та стоїть на обліку за знищення чужого майна, втім хлопця не покарали через його вік. За фактом нападу на однокласника поліція проводить перевірку, однак повідомляється, що кримінальне провадження ще не розпочато.

Telegram-канал пише, що неповнолітній нападник із села Рубахіна Нижньоудинського району виховувався у неповній сім’ї. Окрім того, його мати є під наглядом правоохоронців через неналежне виконання батьківських обов’язків.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли російські школярі нападають на людей, зокрема своїх однолітків.

До прикладу, у жовтні в Іжевську учень 8 класу напав з ножем на свого однокласника. Російські ЗМІ повідомляли, що підліток тричі вдарив дитину небезпечною зброєю. Тоді поліцейські розпочали розслідування за фактом замаху на вбивство.

Також на початку жовтня медіа РФ повідомляли, що у Москві учень однієї зі шкіл погрожував ножем вчителям та однокласникам. Після того, як його закрили у кабінеті, на місце викликали правоохоронців. Зазначалося, що після скоєного підлітка відправили з батьками додому.

Нагадаємо, на початку грудня у Брянську 14-річна дівчина влаштувала стрілянину у школі. Відомо, що вона викрала у свого батька рушницю, з якою прийшла на уроки. Вона здійснила у навчальному закладі декілька пострілів, після чого наклала на себе руки.

Також російські медіа повідомляли, що днями у Москві школяр вистрілив декілька разів чоловіку у голову за те, що той ображав його мати. Поліцію викликали сусіди, які чули постріли. Потерпілого госпіталізували у реанімацію.