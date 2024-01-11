У столиці Латвії націоналізують "Будинок Москви", — ЗМІ

Журналісти пишуть, що до 31 березня у Ризі мають вирішити подальшу долю будівлі. Імовірно, що "Будинок Москви" виставлять на аукціон.

11 січня Сейм Латвії ухвалив рішення про націоналізацію "Будинку Москви" у Ризі. Про це повідомляє видання Delfi.

За таке рішення проголосували 70 депутатів, а не підтримали націоналізацію "Будинку Москви" 11 депутатів.

Відповідний законопроєкт на розгляд ініціювала Комісія Сейму з національної безпеки. Одним з основних аргументів на користь націоналізації було те, що у приміщенні будівлі проводять не культурні заходи, а політичні. Зазначається, що це може загрожувати національній безпеці Латвії.

Видання пише, що право власності на "Будинок Москви" належить Департаменту власності Москви. Зокрема, історично обов’язок юридичного представництва належав АТ Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams. Повідомляється, що з 10 березня 2020 року права належать московському підприємству "Московський центр міжнародного співробітництва", за яким закріплені майнові права на невизначений час.

Власне, до 31 березня уряд Латвії має вирішити подальшу долю приміщення. Імовірно, що "Будинок Москви" виставлять на аукціон. Утримання будівлі може коштувати державі чималих коштів, адже потрібно оплачувати комунальні послуги та охорону.

Зазначимо, у серпні минулого року у представництві Московського Центру міжнародного співробітництва повідомляли, що з будівлі "Будинок Москви" демонтують назву. Там наголоси, що виступають проти війни та рішення про демонтаж назви було ухвалене одноосібно без погодження із власником будівлі.

Нагадаємо, у серпні за рішенням Вищого антикорупційного суду у власність держави перейшло майно олігарха Андрія Молчанова на сотні мільйонів гривень. Йдеться про статутний капітал ТОВ "Аерок", 24 об'єкти і гроші на рахунках.

Також у серпні Україна націоналізувала майно, яке належало Міноборони Білорусі, а саме системи електричного авіаційного пуску.