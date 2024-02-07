Це не злочин: у РФ не судитимуть сина Кадирова за побиття уродженця України (фото)

Російські поліцейські провели перевірку за фактом побиття ув'язненого Адамом Кадировим і не стали порушувати кримінальну справу "у зв'язку з відсутністю події злочину".

В управлінні Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по місту Грозний відмовили в порушенні кримінальної справи за фактом побиття Адамом Кадировим ув'язненого Микити Журавеля. Про це йдеться в листі уповноваженого з прав людини в кримінальному процесі Владислава Григорова, опублікованому в Telegram-каналі BRIEF 7 лютого.

У документі від 5 лютого йдеться про те, що співробітники МВС нібито провели перевірку за повідомленням про неправомірні дії, вчинені сином глави Чечні, проте не виявили складу злочину.

"Ухвалено рішення про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі пункту 1 частини першої статті 24 КПК Російської Федерації, тобто у зв'язку з відсутністю події злочину", — сказано в листі.

Також повідомляється, що прокурор-наглядач погодився з висновком МВС, вважаючи його "законним і обґрунтованим".

Лист уповноваженого з прав людини в кримінальному процесі Фото: Соцмережi

Зазначимо, що Микита Журавель є уродженцем України, але має російський паспорт.

Побиття Микити Журавеля: що відомо

Нагадаємо, 16 серпня омбудсмен РФ Тетяна Москалькова повідомила, що до неї надійшло звернення від Микити Журавеля, який спалив Коран на тлі мечеті у Волгограді. Обвинувачений заявив, що до нього в СІЗО прийшов син глави Чеченської Республіки Адам Кадиров і побив його.

Після того як відео побиття з'явилося в Мережі, Рамзан Кадиров підтримав незаконні дії свого сина, заявивши, що він "правильно зробив". За словами глави Чечні, Журавель має понести "суворе покарання" за спалення Корану.

Сам Адам Кадиров також зробив заяву на тлі звинувачень у побитті Журавеля.

"Можеш пліткувати, ненавидіти, заздрити і обговорювати мене. Але ж ми обидва розуміємо, що при зустрічі ти будеш мило посміхатися...", — написав він у соцмережах.

Крім того, після побиття ув'язненого син глави Чечні отримав шість нагород: звання Героя Чечні, орден "Дуслік" у Татарстані, орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою", орден "За заслуги перед Уммою" І ступеня в Карачаєво-Черкесії, орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою" та орден "Честь вітчизни".