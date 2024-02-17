Не чіпають лише пенсіонерів: в РФ після смерті Навального почалися затримання (фото)

За даними представників російського правозахисного проєкту, людей затримали вже у 23 регіонах країни. Громадяни продовжують приносити квіти до меморіалів, проте правоохоронці їм перешкоджають.

16 лютого з'явилися новини про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг померти у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Після цього в багатьох містах почалися протести і затримання. Фокус зібрав усе, що відомо про це.

Про смерть російського політика, який перебував в ув'язненні, повідомили в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ. За їхньою інформацією, 47-річному чоловікові нібито стало погано після денної прогулянки і він знепритомнів. Лікарі не змогли надати йому необхідну допомогу і той помер.

Багато росіян не повірили у версію того, що це сталося випадково, тому почали виходити на протести в багатьох регіонах країни.

У Росії тривають затримання на протестах після смерті Навального Фото: SOTA У Росії тривають затримання на протестах після смерті Навального Фото: SOTA

За даними російського правозахисного медіапроєкту "ОВД-Инфо", у 23 містах співробітники правоохоронних органів затримали вже понад 150 осіб. Цифри попередні, адже у відділеннях поліції може перебувати більше людей.

Протести в РФ після смерті Навального: зведення по областях

Представники правозахисної організації заявляють, що в Санкт-Петербурзі кількість затриманих — 57 осіб. В інших регіонах:

Москва — 45 осіб;

Ханти-Мансійськ — мінімум 10 затриманих;

Нижній Новгород — 6 осіб;

Новосибірськ і Челябінськ — по 4 людини;

Самара — 3 людини;

Ставрополь, Улан-Уде, Ростов-на-Дону, Оренбург, Томськ — по 2 людини;

Сургут, Якутськ, Нижньовартовськ, Казань, Воркута, Сочі, Єкатеринбург, Уфа, Брянськ, Барабинськ, Рязань — по 1 людині.

За даними російського медіа Sota, співробітники правоохоронних органів продовжили затримання, адже отримали по рації повідомлення з таким змістом: "Якщо плакати будуть, починаємо затримання. Тільки інвалідів і старих не чіпаємо".

У Сиктивкарі, як розповіла кореспондентам російського медіа одна із затриманих, поліція хапає всіх, хто намагався покласти квіти до пам'ятника жертвам репресій. При цьому аргументи абсолютно вигадані, вважає росіянка.

"Нам сказали, що ми підходимо під орієнтування крадіжки в магазині. У відділенні познайомилися з жінкою, її забрали за підозрою в підпалі. Перед заїздом поліцейський телефонує і питає, куди завозити. Ми дали пояснювальні, що нічого не крали і нас відпустили. Квіти також прибирали, тому що коли ми підійшли до меморіалу не було ні людей, ні квітів", — ідеться в повідомленні затриманої.

У Росії тривають затримання на протестах після смерті Навального Фото: SOTA У Росії тривають затримання на протестах після смерті Навального Фото: SOTA

До речі, у Москві росіяни покладають квіти біля "Стіни скорботи", де вже вишикувався патруль поліції та проводить затримання. Величезну кількість букетів намагаються оперативно прибирати, проте їх кількість продовжує збільшуватися. Силовики намагаються також оточити це місце, тим самим відсунувши громадян від меморіалу.

У Росії тривають затримання на протестах після смерті Навального Фото: SOTA

Ще одним меморіалом Навального в Москві став пам'ятник репресованим у парку "Музеон", пише Sota. Представників поліції спочатку поруч не було і люди продовжили нести квіти, проте пізніше правоохоронці зібрали всі букети і викинули в сніг.

У Росії тривають затримання на протестах після смерті Навального Фото: SOTA У Росії тривають затримання на протестах після смерті Навального Фото: SOTA

Медіа "Фонтанка" повідомляє, що в Санкт-Петербурзі також відбулася громадянська панахида за померлим опозиціонером. Водночас архієпископа Апостольської православної церкви Григорія Міхнова-Вайтенка, який мав провести панахиду, затримали в той момент, коли він виходив із дому.

У Росії під будинком затримали архієпископа, який планував провести панахиду на честь Навального Фото: Twitter

Смерть Навального: що відомо

Нагадаємо, 16 лютого з'явилася інформація про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Попередня версія російської преси свідчила, що у політика відірвався тромб, що і могло стати причиною смерті.

17 лютого в РФ придумали нову причину загибелі Навального. За даними адвоката Івана Жданова, матері російського опозиціонера заявили, що причиною смерті її сина нібито став "синдром раптової смерті". Водночас сім'ї не віддають тіло Олексія Навального, адже ще проводять перевірки, як заявили у слідчому комітеті.

Того ж дня прессекретарка політика Кіра Ярмиш заявила, що морг у Салехарді, де нібито й мало перебувати тіло Олексія Навального, було закрито. У колонії напередодні запевняли у зворотному.

На новину про смерть російського опозиціонера також відреагували світові лідери. Президенти США та України впевнені, що в цьому виключно вина Володимира Путіна. Джо Байден зізнався, що був розлючений новиною про загибель Олексія Навального і тому закликає в короткі терміни виділити кошти на допомогу Україні від російської агресії.

Володимир Зеленський же переконаний, що президенту Росії абсолютно байдуже на інших людей, адже він бажає зберегти лише свої позиції. Відповідно, саме Володимир Путін може стояти за кончиною опозиціонера.