Британія припиняє приймати біженців з України: сім'ї залишаються розділеними, — ЗМІ

Британське МВС без попередження змінило візові правила для українців. Раніше біженці могли практично без обмежень переїжджати до Великої Британії за програмою возз'єднання сімей (Ukraine Family Scheme) або Homes for Ukraine.

42-річна Ольга Брандес-Шитикова не змогла возз'єднатися зі своїм 11-річним сином після того, як цього тижня уряд Великої Британії без попереджень змінив правила отримання віз. Про це пише The Times.

Українка планувала подати заяву, щоб перевезти до Великої Британії свого сина Микиту, який проживає зі своєю 69-річною бабусею в Чернівцях.

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Раніше Микита жив із батьком, але цього року його мобілізували.

Ольга цього тижня чекала, щоб подати заяву на отримання візи для Микити за програмою Ukraine Family Scheme. Перш ніж перевозити дитину, хотіла знайти роботу і власне житло.

На британські острови вона переїхала за програмою Homes for Ukraine з 17-річною донькою Євгенією і знайшла постійну роботу в супермаркеті Lidl у Кройдоні (великому районі на півдні Лондона). Але минулого понеділка британське МВС раптово без попереднього повідомлення закрило програму Ukraine Family Scheme.

Представники міністерства наполягали на тому, що закриття програми не завадить українським біженцям, які бажають приїхати до Великої Британії, адже також можна подати заявку й отримати візи за програмою Homes for Ukraine (HfU), для чого потрібен спонсор із Великої Британії.

Віза до Великої Британії: правила змінилися

Але пізніше з'ясувалося, що критерії відбору спонсорів змінилися. Спонсором українського біженця може бути тільки громадянин Великої Британії чи Ірландії або ж іноземні громадяни з постійним статусом у Великій Британії.

Раніше спонсору був потрібен тільки дозвіл на перебування у Великій Британії на пів року. Це означало, що всім українським біженцям, які вже перебувають у країні, надавалося таке право.

У британському МВС пояснюють зміни тим, що потрібні гарантії, що спонсор зможе надати "стабільне і довгострокове житло" біженцям.

Але через такі зміни Ользі Брандес-Шитиковій довелося відчайдушно шукати того, хто міг би виступити спонсором і допомогти її синові переїхати до неї.

За словами українки, зараз її син "думає, що його зрадили" і планує дістатися до Великої Британії самостійно.

"Розмови про це змушують мене плакати. Існували вимоги. Мені було потрібно заробити більше грошей, будинок трохи більше, щоб син міг жити з нами. Я всього цього домоглася. Я вважаю, що зробила все, чого від мене хотів уряд. Знайшла роботу і нове житло, щоб у мого сина була своя кімната. А тепер змінили правила, ми такого не очікували", — пояснила вона.

Українці в Англії

За словами Ольги, синові лише 11, у серпні виповниться 12. Він заявляє, що все одно спробує виїхати за кордон, хоча документів у нього немає.

"Я йому сказала, що потрібно отримати документи, і ми їх йому зробимо. Він часто хворіє, і ми думаємо, що це тому, що він дуже нещасний", — пояснила Ольга.

МВС не анонсувало змін у візових правилах

Про зміни щодо критеріїв відбору офіційно не повідомлялося. Натомість міністри заявили, що продовжують візи на 18 місяців для тих, хто вже проживає у Великій Британії.

Заяви офіційного представника прем'єр-міністра теж додали плутанини. Він сказав, що зміни не завадять українським біженцям приїжджати до Великої Британії.

"Просто для ясності: оскільки я бачив деякі повідомлення. Закриття сімейної програми не завадить тим, у кого є сім'ї у Великій Британії, приєднатися до них. Громадяни України, які підходять під критерії сімейної програми для України (Ukraine family scheme), все одно зможуть подати заявку в рамках програми Homes for Ukraine", — заявив він.

Ольга Брандес-Шітікова звернулася по допомогу до організації Work Rights Centre, яка надає безплатні консультації мігрантам і біженцям у Великій Британії.

Люк Пайпер, керівник відділу з питань імміграції в центрі, заявив, що зміни стали "повною несподіванкою" для відділу юридичних консультацій.

За його словами, ці зміни не ув'язуються із заявами британського уряду про солідарність з Україною.

Переїзду до Великої Британії: потрібен спонсор із британським громадянством

Щоб допомогти Ользі подати заяву на переїзд її сина до Великої Британії за схемою Homes for Ukraine, пішло вісім тижнів.

"Але в понеділок нам довелося повідомити, що в неї більше немає на це права. Ситуація в Україні залишається небезпечною, особливо для дітей. Зміни означають, що українець, який перебуває у Великій Британії без постійного статусу, не може запросити свого родича, щоб приїхати за програмами допомоги Україні. Тепер потрібно шукати когось із британським громадянством або постійним статусом, готового спонсорувати родича. Але це може бути складно", — пояснив він.

Ольга Брандес-Шитикова з донькою приїхали за програмою Homes for Ukraine у травні. Але їхній спонсор виявився шахраєм, що ускладнило перші кілька місяців проживання у Великій Британії: були проблеми з імміграційним статусом.

Зрештою вони все ж отримали дозвіл залишитися на британських островах.

"П'ять місяців ми намагалися домогтися того, щоб МВС розібралося в наших документах. Для мене це був жахливий час. Я дотримуюся всіх правил, про які мене просило МДВ, але через зволікання моєму синові довелося залишитися в Україні довше. Мені дуже страшно від того, що син далеко від мене, але добре, що поруч донька. Але ми не повна сім'я зараз. Чоловік залишився в Україні, тому що ми маємо битися", — пояснила українка.

За її словами, спочатку вона хотіла залишитися в Україні, але передумала, коли недалеко від її будинку впала ракета, а на війні загинула близька людина.

Нагадаємо, що деяким українцям доводиться жити в наметах у центрі Торонто. Очікується, що приїде ще 90 000 осіб.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський хоче, щоб допомогу, яку біженці отримують на Заході, розподіляли через бюджет України.