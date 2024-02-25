"Не переживайте": Лукашенко розповів, чи буде знову балотуватися в президенти Білорусі

Білоруський політик заявив, що чим складнішою буде обстановка, тим швидше він піде на президентські вибори. Водночас він зазначив, що "багато що може змінитися".

Олександр Лукашенко заявив про намір знову балотуватися в президенти Білорусі у 2025 році. Про це пише білоруський портал BELTA 25 лютого.

"Піду, піду, піду. Передайте їм (тим, хто виїхав), що піду!" — сказав білоруський політик після голосування на виборах депутатів Палати представників і місцевих рад депутатів.

За словами Лукашенка, відповідальний президент не може "кинути" людей, які "за ним ішли в бій". Він також заявив, що чим складнішою буде обстановка і чим більше будуть "розбурхувати суспільство", тим швидше він піде на вибори.

"Ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для Білорусі", — заявив він.

Водночас Лукашенко підкреслив, що до президентських виборів є ще рік і за цей час "багато що може змінитися",

"Природно, я і всі ми, суспільство, реагуватимемо на те, які зміни відбуватимуться в нашому суспільстві і в якій ситуації ми підійдемо через рік до голосування", — сказав політик.

Нагадаємо, 20 лютого Олександр Лукашенко дав доручення силовикам організувати патрулювання зі стрілецькою зброєю на вулицях білоруських міст. За його словами, такі заходи допоможуть підвищити рівень безпеки на вулицях.

Того ж дня Олександр Лукашенко заявив, що світ знову опинився на краю прірви, і висловив стурбованість щодо початку Третьої світової війни. Політик закликав до "максимальної готовності до нейтралізації ризиків і загроз".