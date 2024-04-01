"За кілька днів до теракту": Іран попередив РФ про можливу атаку ІДІЛ, — ЗМІ

За словами високопоставленого співробітника іранської служби безпеки, Тегеран "виконав своє зобов'язання попередити Москву" про підготовку теракту, передавши росіянам інформацію, отриману від заарештованих терористів з афганського відділення "Ісламської держави".

Напередодні терористичного акту в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" Іран попереджав Російську Федерацію про можливу велику терористичну операцію "Ісламської держави" (ІДІЛ). Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією.

Повідомляється, що в січні іранська розвідка заявила про затримання 35 осіб, причетних до вибухів, що сталися 3 січня в південно-східному місті Керман, унаслідок яких загинуло майже 100 осіб. Зокрема, йшлося про арешт командира відділення "Ісламської держави" (ІДІЛ-К), що базується в Афганістані.

"За кілька днів до теракту в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт усередині Росії, отриманою під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані", — розповіло журналістам одне з джерел.

Ще одне джерело повідомило виданню, що в інформації, яку Тегеран надав Москві, не було конкретних подробиць щодо дати атаки і точної мети терористів.

"Їм (членам ІДІЛ-К) було доручено підготуватися до масштабної операції в Росії... Один із терористів (заарештований в Ірані) повідомив, що деякі члени угруповання вже виїхали в Росію", — сказало джерело.

За словами третього джерела, яке обіймає високу посаду в службі безпеки, заявило, що Тегеран "виконав своє зобов'язання попередити Москву" на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів, оскільки Іран "уже багато років є жертвою терористичних атак".

Нагадаємо, офіційні особи США заявили, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Московській області РФ несе відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані.

Водночас у МЗС РФ звинуватили в причетності до стрілянини в "Крокус Сіті Холі" Київ, заявивши, що "кривавий терористичний акт" був не першим останнім часом, і "сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну".