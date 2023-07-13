Може "з'їсти людину цілком": величезний пітон Big Mama опинився на волі (відео)

Власник Алекс Віллалта розвісив понад 300 листівок по всьому місту, намагаючись розшукати величезну рептилію. Він також оголосив нагороду в 1000 доларів за благополучне повернення змії.

У США величезний 15-футовий (4,5 метра) пітон на прізвисько Big Mama вирвався зі своєї клітки, і весь район побоюється за його безпеку. Про це пише Daily Star.

Це чудовисько належить до виду сітчастих пітонів, які, як відомо, у своїй рідній Південно-Східній Азії заковтували людей цілком. Велика мама здійснила свою зухвалу втечу в Чатсворті (Лос-Анджелес) після того, як 3 липня її залишили в незамкненій клітці.

За даними телеканалу KABC-TV, чорно-жовтий пітон зазвичай залишався на ніч у клітці в гаражі свого господаря, а вдень його випускали у вуличний притулок. Однак іноді рептилії дозволялося ночувати в сховищі, як це сталося минулого тижня, коли його випадково залишили незамкненим.

Власник Алекс Віллалта розвісив понад 300 листівок по всьому Чатсворту, намагаючись розшукати величезну рептилію Фото: ABC News

Власник Алекс Віллалта розвісив понад 300 листівок по всьому Чатсворту, намагаючись розшукати величезну рептилію. Він також оголосив нагороду в 1000 доларів за благополучне повернення Big Mama.

"Ми стурбовані. Ми дуже хвилюємося. Ми шукаємо день і ніч. Ми дуже хвилюємося, тому що деякі люди не дуже люблять рептилій, і ми дуже боїмося, що хтось може заподіяти змії шкоду", — сказав Віллалта.

Жителі, зі зрозумілих причин, налякані — за словами одного з них, вони "побоюються за своє життя". І у них є всі підстави для серйозного занепокоєння. Джеффрі Мантонья, власник магазину екзотичних тварин The Painted Reptile, каже, що сітчасті пітони "можуть з'їсти практично все, що їм вдасться зловити".

"Спочатку вони харчуються дрібними тваринами, такими як миші та щури. Коли вони стають дуже великими, вони можуть харчуватися кроликами, свинями, птахами", — сказав він.

Відомі випадки, коли всередині сітчастих пітонів знаходили цілих людей. У березні 2017 року 25-річний Акбар Салубіро був розірваний сітчастим пітоном після того, як зник безвісти у віддаленому селі на острові Західний Сулавесі (Індонезія). На ньому ще були черевики, коли жителі села витягали його труп.

Раніше Фокус повідомляв, що літак здійснив екстрену посадку через отруйну кобру. Укус такої змії смертельний і може вбити людину всього за 30 хвилин. Пілот Рудольф Еразмус дуже боявся, що кобра могла поповзти в задню частину і викликати масову паніку. Чоловік зібрався з думками і спокійним голосом повідомив пасажирам про "небажаного пасажира".

Також стало відомо, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східна коричнева змія була витягнута з будинку службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежала на ліжку.