Посипалися тисячі тонн каменю: величезний шматок скелі впав за кілька метрів від житлових будинків

Величезний зсув скелі стався після того, як у січні цього року на узбережжі помітили тріщину завдовжки 70 метрів.

У Великій Британії величезний шматок скелі обвалився поблизу приморського міста Дорсет після того, як місцевих жителів кілька місяців попереджали про небезпеку. Про це пише Daily Express.

Величезний зсув скелі стався після того, як у січні цього року на узбережжі було помічено тріщину завдовжки 70 метрів. На місці, де, згідно з прогнозами, мала обвалитися ділянка скелі завширшки 18 метрів, залишилася велика діра.

На фотографіях видно руйнування і прилегле місто. Припускають, що тисячі тонн каміння, валунів і землі посипалися на Юрське узбережжя.

Коли тріщину помітили вперше, місцевий геолог Річард Едмондс пояснив, що скелі з пісковику віком 180 млн років особливо вразливі після обвалу.

"Зараз випало достатньо опадів, щоб у найближчі кілька місяців могло статися все, що завгодно. У цій частині скелі два роки тому стався потужний обвал, який підірвав опору цієї частини", — заявив тоді фахівець.

Передбачається, що тисячі тонн каміння, валунів і землі обрушилися на Юрське узбережжя Фото: BNPS

Едмондс закликав британських туристів пам'ятати про небезпеку і йти геть, щойно з'являться будь-які ознаки руху.

Видання зазначає, що десять років тому скелі, що обвалилися в Дорсеті, забрали життя жінки. 22-річна Шарлотта Блекман загинула під 400-тонним зсувом ґрунту на пляжі Бертон Бредсток, недалеко від Сітауна.

Батько міс Блекман Кевін і його хлопець Метт Карнелл були визволені з-під уламків іншими людьми, які перебували на пляжі, і відчайдушно намагалися дістатися до постраждалої жінки. Але поки вони намагалися допомогти їй, зійшов другий зсув. У підсумку її знайшли вже мертвою.

Раніше Фокус повідомляв, що приморський мегаполіс таємниче покинули 2000 років тому. Місто Сопара, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Мумбая, колись було важливим торговим центром, що з'єднувало Азію з Європою.

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.