Побоюються вторгнення інопланетян: над містом помітили НЛО у формі диска (відео)

Жінка поділилася відеороликом, у якому нібито видно НЛО в нічному небі. Ролик викликав паніку і припущення про те, чим може бути цей загадковий об'єкт.

У Мексиці Марселла Гузман зняла на відео щось схоже на величезне "дископодібне" НЛО, що зависло над містом. Ролик, опублікований у TikTok, набрав понад 4,6 мільйона переглядів, викликавши в соцмережах паніку з приводу вторгнення інопланетян. Про це пише Daily Star.

На моторошних кадрах, знятих уночі, видно, як дивний об'єкт ширяє в небі, оточений світловим ореолом. Відеозапис викликав паніку і припущення про те, чим може бути цей загадковий об'єкт.

Незвичайний об'єкт побачили в небі в штаті Тамауліпас на північному сході Мексики. Деякі стурбовані місцеві жителі припустили, що об'єкт, який повільно рухається, може бути інопланетним кораблем і навіть початком вторгнення.

Ролик набрав понад 4,6 мільйона переглядів, викликавши в соцмережах паніку з приводу вторгнення інопланетян Фото: Jam Press

За повідомленнями, НЛО був помічений також у сусідніх штатах Нуево-Леон і Коауїла. 17-секундний ролик опублікувала в TikTok Марселла Гузман.

"Хто-небудь ще де-небудь бачив це? Та штука, яку ви бачите, почала робити коло і зникла, щоб потім перетворитися на дуже маленьку зірку і продовжити рух", — написала жінка.

Глядачі поспішили поділитися своєю думкою в коментарях. Багато хто зазначив, що теж бачив дивний об'єкт у небі.

"Я теж це бачив, я їхав в автобусі й запитав у тата, що це таке, ми подумали, що це зірка, але потім воно накреслило коло і зникло", — написав один із користувачів соцмережі.

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