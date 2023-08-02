Крокодил плавав із тілом у пащі: у Коста-Риці рептилія напала на місцевого футболіста (фото)

Футболіст став жертвою нападу рептилії. Попри закон, який забороняє вбивати диких тварин, поліціянтам довелося застрелити звіра, щоб вивільнити тіло.

Костариканський футболіст Хесус Альберто Лопес Ортіс, відомий як "Чучо", став жертвою нападу крокодила, коли він скупався в річці Ріо-Каньяс у провінції Гуанакасте, щоб охолодитися. Про це пише британський таблоїд Th Sun.

Лопесу було 29 років, він грав у місцевій аматорській футбольній команді Deportivo Río Cañas, а також був турботливим батьком двох дітей.

Жахливу подію було зафіксовано на відео, де великий крокодил пливе по воді, утримуючи у своїх щелепах тіло нещасного футболіста. За попередніми даними, Лопес отримав тілесні ушкодження після нападу рептилії.

Місцеві жителі, побачивши те, що трапилося, пішли за крокодилом на каное. Згідно із заявою місцевої поліції, правоохоронці зрештою вбили небезпечного звіра.

Сім'я Лопеса звернулася до громадськості з проханням про допомогу в оплаті витрат на похорон футболіста, і менеджер його команди організував збір коштів.

Офіційний клуб гравця висловив свої співчуття з приводу втрати Хесуса Лопеса Ортіса, додавши, що він був скромною людиною і залишив яскравий слід у їхніх серцях.

Місцеві закони Коста-Рики забороняють полювання і вбивство тварин, що охороняються, включно з крокодилами. Проте місцева поліція ухвалила рішення звільнити тіло загиблої людини з щелеп крокодила і застрелити тварину. У заяві вони зазначили, що доклали всіх зусиль, щоб врятувати тіло Лопеса, не заподіявши шкоди рептилії, але це виявилося неможливим.

Нагадаємо, у Великій Британії в знаменитій лондонській річці Темзі було помічено щось дивне, схоже на рептилію. Знахідка викликала загальне обговорення в соціальних мережах.

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