Важила 41 кг: російська блогерка-сироїд померла від виснаження після екстремальної дієти (фото)

Жанна Самсонова останні п'ять років жила в Південно-Східній Азії й харчувалася виключно сирою веганською їжею. До її раціону входили фрукти, паростки насіння соняшнику, фруктові коктейлі та соки.

Популярна блогерка-веганка, росіянка Жанна Самсонова, яка дотримувалася екстремальної дієти з екзотичних фруктів, померла від голоду і виснаження у віці всього 39 років. Жінка важила всього 41 кілограм і пішла з життя в клініці в Малайзії 21 липня. Про це пише The Mirror.

Росіянка Жанна Самсонова останні п'ять років жила в Південно-Східній Азії та харчувалася виключно сирою веганською їжею. До її раціону входили фрукти, паростки насіння соняшнику, фруктові коктейлі та соки. Вона була добре відома у спільноті веганів, у соціальних мережах вона публікувалася під ніком Zhanna D'Art і пропагувала сироїдіння серед мільйонів своїх глядачів.

За словами її друзів, в останні місяці її життя її харчові звички стали викликати занепокоєння, і 21 липня вона померла від "холероподібної інфекції", посиленої "виснаженням організму веганською дієтою", повідомила її мати Віра Самсонова. Неназвана подруга Жанни розповіла, що бачила її кілька місяців тому на Шрі-Ланці "з виснаженим виглядом".

"Її відправили додому лікуватися. Однак вона знову втекла. Коли я побачила її на Пхукеті, я була в жаху. Я жила поверхом вище і щодня боялася знайти вранці її мляве тіло. Я переконувала її лікуватися, але вона не витримала", — сказав вона.

Одним з улюблених продуктів жінки був дуріан Фото: rawveganfoodchef/Instagram

Інша подруга також стверджує, що протягом останніх семи років одним з її улюблених продуктів був дуріан — колючий фрукт, відомий своїм різким запахом, повідомляє Time News.

"Я щодня бачу, як перетворюється моє тіло і розум. Я люблю свою нову "я" і ніколи не перейду на звички, якими користувалася раніше. Я їм просту їжу, хоча маю великий досвід роботи як шеф-кухар сироїдної кухні. Мені подобається створювати свої власні рецепти та надихати людей на здорове харчування", — розповідала Жанна.

Жінка важила всього 41 кілограм Фото: rawveganfoodchef/Instagram

Незважаючи на потенційні недоліки дієти Самсонової, багато її відданих послідовників відмовляються вірити в те, що її вибір харчування призвів до смерті, стверджуючи, що її погубили хімічні речовини, що містяться у фруктах, які вона їла. Офіційну причину смерті Жанни поки не встановлено, її сім'я намагається повернути її тіло в Росію.

Раніше Фокус повідомляв, що листоноша застрягла в ліфті на три дні й померла. Родичі заявили про зникнення Ольги Леонтьєвої, матері однієї дитини. Її неживе тіло було знайдено через кілька днів у ліфті житлового будинку.

Також стало відомо, що тіло зниклого фермера знайшли в череві величезного 4-метрового крокодила. Гігантська рептилія важила близько 126 кілограмів. Пошукова операція завершилася після того, як тіло жертви було витягнуто зі шлунка тварини.