Відмовляється повертати: чоловікові випадково виплатили зарплату в 367 разів більшу за його оклад

Незабаром після усвідомлення помилки компанія зв'язалася зі своїм колишнім співробітником і попросила його повернути гроші, але той відмовився.

Один неназваний чоловік з Угорщини на деякий час став багатим після того, як компанія, в якій він працював, випадково заплатила йому в 367 разів більше, ніж він заробив насправді. Коли роботодавець зажадав повернути гроші, він відмовився платити. Про це пише Oddity Central.

Безіменний чоловік, уродженець угорського округу Сомоги, недовго працював у компанії в Капошварі, не зумівши пройти випробувальний термін. За короткий час роботи в компанії він мав заробити 92 549 форинтів, що становило 238 євро, але роботодавець випадково переказав йому в 367 разів більше цієї суми. Помилка була пов'язана з тим, що чоловік надав рахунок в австрійському банку, тож переказ мав бути в їхній місцевій валюті. Замість того щоб конвертувати форинти в євро, "щасливчику" надіслали 92 549 євро.

Незабаром після усвідомлення помилки угорська компанія зв'язалася зі своїм колишнім співробітником і попросила його повернути гроші, які були випадково переведені на його банківський рахунок. Однак той відповів, що доступу до рахунку в австрійському банку в нього більше немає, тому він не може переказати кошти назад.

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Видання зазначає, що на цьому справа не закінчилася, і під час подальшого поліцейського розслідування з'ясувалося, що чоловік зняв зі свого австрійського рахунку через банкомат на півдні Угорщини приблизно 15 500 євро готівкою та переказав їх на рахунок в іншому банку.

За допомогою прокуратури району Капошвар компанії вдалося заморозити рахунок обвинуваченого в австрійському банку і переказати гроші назад собі. За даними Hvg.hu, до теперішнього часу компанія відшкодувала близько 72 000 євро, але сподівається в кінцевому підсумку отримати всю суму, переведену її колишньому співробітнику.

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Також стало відомо, що переможниця лотереї виявилася "заручницею" свого призу через маловідомий закон. Гільда Макміллен не може забрати виграні нею гроші через порушення правил безробіття. Крім жінки свій приз не змогли отримати ще близько 70 осіб.