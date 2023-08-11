"Буду продовжувати": 102-річна інструкторка з плавання поділилася секретом довголіття (фото)

Пеггі Конзак навчила плавати кілька поколінь дітей у місцевій школі й не збирається зменшувати оберти найближчим часом. Жінка має намір працювати так довго, як тільки зможе.

102-річна Пеггі Конзак зі штату Орегон, США, яка працює інструктором із плавання, назвала можливу причину свого довголіття. Про це пише People.

Жінка вже понад п'ятдесят років займається навчанням дітей плавання. Вона є інструктором у молодіжній волонтерській організації YMCA. Літня американка поки що не думає про вихід на пенсію. За її словами, вона має намір працювати так довго, як тільки зможе. Пеггі зазначає, що радість їй приносить спілкування з батьками та їхніми дітьми.

"Я часто жартівливо кажу, що продовжуватиму викладати плавання, доки мене не посадять в інвалідне крісло і не покинуть у воді", — каже старенька.

Пеггі зазначає, що радість їй приносить спілкування з батьками та їхніми дітьми Фото: People

Довгожителька працює двічі на тиждень, а в інші дні із задоволенням відвідує YMCA, щоб просто насолодитися плаванням. Конзак стверджує, що сидіти вдома і нічого не робити зовсім не для неї. Вона переконана, що основний ключ до її довголіття, відмінної фізичної форми та міцного здоров'я — це активний спосіб життя.

"У цьому віці я можу бути дуже ледачою. А так я приходжу, займаюся плаванням або викладаю, повертаюся додому, почуваюся добре і готова до решти дня", — каже вона.

Видання зазначає, що Пеггі народилася в Лос-Анджелесі 5 червня 1921 року. Пізніше вона переїхала в Батті, штат Монт. Там вона познайомилася зі своїм чоловіком, коли вони були ще підлітками. У 1945 році подружжя переїхало в Роузбург, де стало "дуже активним" у своїй церкві. Вони прожили у шлюбі 79 років, доки її чоловік не помер у віці 100 років 2021 року.

Пеггі регулярно займалася плаванням у YMCA, а згодом разом із подругою стала відвідувати заняття з плавання для батьків і дітей.

Пеггі регулярно займалася плаванням у YMCA Фото: People

Приблизно через місяць жінці повідомили, що інструктор переїжджає з цього району і потрібен хтось на його місце. Пеггі взяла на себе ці обов'язки і відтоді веде заняття. В американки не було великого досвіду роботи. Попередній директор з водних видів спорту повідомив Пеггі, якій на той момент було 46 років, що вона "занадто стара" для навчання.

Не розгубившись, жінка отримала сертифікат викладача в Сатерліні.

Раніше Фокус повідомляв, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям в обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям і вмінню обирати правильний час для їх вживання.

Також стало відомо, що 104-річний ветеран розкрив секрет свого довголіття. Артур Волтерс, який пережив Другу світову війну, відсвяткував важливу дату у своєму домі в колі рідних. Чоловік розповів про своє життя та поділився своїм безцінним досвідом із молодим поколінням.