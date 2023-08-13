"Вабить сильніше за кокаїн": 65-річний художник випиває 8 пляшок енергетика на день (фото)

Три серцеві напади не зупинили художника на пенсії Гаррі Джонсона майже 30 років пити напій Lucozade. Чоловік у підлітковому віці вживав кокаїн та амфетаміни, але його виправило народження сина.

Художник і декоратор на пенсії Гаррі Джонсон із британського міста Базілдон щодня випиває вісім пляшок енергетичного напою Lucozade Original. Чоловік каже, що відмовитися від нього складніше, ніж від кокаїну, пише британський таблоїд Daily Mirror.

Незважаючи на три серцеві напади, 65-річний Джонсон протягом 29 років стабільно п'є напій Lucozade, наразі звичка обходиться йому приблизно у 150 фунтів стерлінгів на місяць (понад 7 000 гривень). За сьогоднішніми цінами його звичка коштувала б 42 800 фунтів стерлінгів (понад 2 млн гривень).

У підлітковому віці він вживав кокаїн і амфетаміни. У 1992 році народився його син Семон і Джонсон кинув наркотики після 15 років вживання.

Гаррі Джонсон пережив три серцеві напади через спадкове захворювання серця

З 2012 по 2014 роки у чоловіка було три серцевих напади через спадкове захворювання серця. Лікарі рекомендували йому відмовитися від напоїв із кофеїном. Пенсіонер відмовився від молочних продуктів та інших форм кофеїну, але випиває понад три літри Lucozade на день.

Гаррі Джонсон зізнається, що йому подобається посмак напою — приємне відчуття можна порівняти з дорогим шоколадом.

"Я приймав кокаїн щодня, але відмовитися від нього було простіше простого... Lucozade — це те, від чого я не відмовлюся. Я все ще сповнений енергії в 65 років, а люди кажуть, що я виглядаю на 50", — сказав він.

Самотній батько трьох дітей Гаррі Джонсон зізнається, що його кумиром був британський рок-музикант, співак і автор пісень Девід Бові, відомий звичками вживати стимулятори та наркотики.

Спочатку Джонсон почав пити Red Bull, але напій викликав напади мігрені. Через це він перейшов на Lucozade і спочатку випивав шість пляшок на день. Останні сім років він збільшив дозу до восьми.

"Мені завжди потрібен був стимулятор і я зрозумів, що ідеально підходить Lucozade. Думаю, я знайшов те, що ідеально підходить моєму тілу", — розповів пенсіонер.

Гаррі зізнається, що напій став частиною його особистості, як улюблена сорочка або щоденний сніданок. Гаррі сказав, що після нещодавнього візиту до лікаря його аналізи показали чудову роботу серця.

Нагадаємо, що за результатами дослідження Брістольського університету у літніх жінок, які випивають пляшку солодкого напою щодня, значно збільшується ризик розвитку раку печінки.

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