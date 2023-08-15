Лізуть з усіх боків: туристи сприяють руйнуванню культового "Древа життя" (фото)

Туристи висять і ходять по оголеному корінню, яке все ще частково ледь тримається за скелі. Вони створюють велике навантаження на дерево, яке може звалитися будь-якої миті.

У США найвідоміше дерево в Олімпійському національному парку штату Вашингтон повільно руйнується, і бездумні туристи, можливо, прискорюють його падіння. Про це пише TCD.

"Древо життя" — це стародавня ситхінська ялина, яка стоїть біля берега Тихого океану на пляжі Калох у Форксі, штат Вашингтон. Струмок, що протікає повз неї до океану, поступово розмив ґрунт під нею, і тепер вона стоїть на двох скелях, а її коріння звисає просто неба, утворюючи дах печери, досить великої для того, щоб у ній могла стояти людина. Про це повідомляє Uprooted Traveler.

Видання зазначає, що люди не тільки стоять у печері, а й лазять по ній. Саме це і стає великою проблемою. Туристи лізуть з усіх боків, висять і ходять оголеним корінням, створюючи велике навантаження на дерево, яке ледве тримається в ґрунті. У будь-якому разі, дерево колись впаде, але бездумні відвідувачі прискорюють цей процес руйнування.

На щастя для довкілля, "Дерево життя" є однією з багатьох ситхінських ялин, що ростуть у цьому районі. Найзначнішим наслідком падіння дерева буде лише те, що люди більше не зможуть насолоджуватися цим неймовірним видовищем, що надихає.

Стародавня сітхінська ялина, яка стоїть біля берега Тихого океану на пляжі Калох у Форксі, штат Вашингтон Фото: Forks Chamber of Commerce

Проте це проливає світло на те, як недбало деякі люди ставляться до природи. Як зазначає Sustainable Travel International, сходження зі стежок, занепокоєння ґрунту і диких тварин, залишення сміття та інші шкідливі дії можуть завдати реальної шкоди природному середовищу — і ця шкода накопичується з часом.

Деякі парки й заповідники вживають заходів для запобігання цьому: маркують стежки, огороджують пам'ятки або навіть встановлюють опори для дерев і рослин. Але Ліссі Андрос, директорка місцевої Торгової палати Форкса, сказала Fox Weather, що в такому випадку це не зовсім правильне рішення, оскільки воно усуне те, що робить дерево особливим: те, як воно тримається, незважаючи ні на що.

"Якби це було зроблено, то дерево не було б таким, яке воно є зараз. Це дуже стійка аномалія в природі. Тому я думаю, що наразі воно саме таке, яким має бути, і ми повинні цінувати його і насолоджуватися ним якомога довше", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка залізла в знаменитий фонтан Треві, щоб набрати води. Туристи продовжують неналежно поводитися, відвідуючи історичні пам'ятки. Жінка не зрозуміла, що вона зробила не так і намагалася довести свою правоту охоронцеві.

Також стало відомо, що родині загрожує щоденний штраф у розмірі $7500 від міста за "рай для метеликів" у саду. Карен Барнс, яка оскаржуватиме дії міської влади в суді, намагалася створити місце для запилювачів, таких як бджоли та метелики. На їхньому подвір'ї росли золотушник, ехінацея, мак лісовий, пурпурні айстри та молочай.