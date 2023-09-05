Не добіг до туалету: у США змушені були посадити літак через діарею у пасажира

Пасажир не встиг добігти до заповітної кабінки і справив потребу просто в салоні. Після цього літак вимивали кілька годин, і лише потім він зміг полетіти до Іспанії.

В США пасажир з діареєю несподівано перервав трансатлантичний переліт із Атланти до Барселони. Вечірній рейс вирушив з американського аеропорту за розкладом, але в небі сталася нестандартна ситуація. Про це пише DailyMail.

Під час польоту один із пасажирів зненацька схопився з місця і побіг в напрямку туалету. Добігти до заповітної кабінки він не встиг і справив потреби просто посеред салону, забруднивши свій одяг та покриття салону літака.

Борт перебував над штатом Вірджинія, і через нестандартну ситуацію і запах пілоти вирішили припинити політ. НП сталася приблизно за годину після вильоту. Попереду було ще майже 7:00 шляху.

У текстовому повідомленні, надісланому до служби управління повітряним рухом, капітан коротко пояснив проблему: "Переадресація на ATL — діарея у пасажира. По всьому літаку — біологічна небезпека".

Пілот доповів наземним службам про повернення до аеропорту Атланти і розвернув літак, поки той перебував над материком.

Після приземлення пасажира, який опинився у незручній ситуації, зустрічала карета швидкої допомоги. Решту туристів відправили в аеропорт. Салон прибирали кілька годин фахівці клінінгової служби. Глибокої ночі літак все ж таки вилетів до Іспанії.

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