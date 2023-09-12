Просто зім'яло: величезна вивіска ресторану впала і затиснула жінку в машині (відео)

Поривчастий вітер повалив металевий стовп на машину відвідувачки ресторану, що стояла на смузі розвороту.

У США поїздка в Taco Bell обернулася для жінки зі штату Луїзіана страшними наслідками, коли вивіска ресторану впала на її машину, затиснувши її всередині. Про це пише Miami Herald.

За даними поліцейського управління Кроулі, це сталося в п'ятницю, 8 вересня, коли через округ Акадія пройшли сильні шторми.

На фотографіях, опублікованих поліцією, видно, що частина понівеченої вивіски лежить на стоянці ресторану. Поривчастий вітер повалив металевий стовп вивіски на машину відвідувачки, що стояла на смузі розвороту.

Частина понівеченої вивіски лежить на парковці ресторану Фото: Crowley La. Police Department

Дочка жінки, Медісон Дейлі, розповіла KATC, що її мама чекала, поки їй принесуть їжу, коли вивіска ресторану впала і придавила задню частину її автомобіля.

"Мама підняла голову і побачила, що вивіска хитається, а через кілька секунд вона опинилася на її задньому сидінні", — розповіла Дейлі.

Величезний металевий стовп упав близько 14:00, коли Національна метеорологічна служба повідомила, що пориви вітру в цьому районі сягають 63 миль на годину.

Жінку визволили із зім'ятого автомобіля і доставили в лікарню. Про це повідомили в місцевому управлінні поліції. Станом на 11 вересня її стан не відомий.

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