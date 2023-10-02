"П'яна сварка": пасажирка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі

Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажир і працівники аеропорту почали збирати їх.

В Австрії жінка кинула 5 000 фунтів стерлінгів (трохи більш як 225 тисяч гривень) готівкою в чоловіка на злітно-посадковій смузі після того, як через "п'яну сварку" літак був змушений здійснити незаплановану посадку. Про це пише Daily Star.

Рейс із Хітроу (Велика Британія) до Бангкока (Таїланд) був змушений здійснити посадку у Відні після того, як двоє нетверезих пасажирів, імовірно, посварилися через гроші. На кадрах видно, як жінка кинула гроші в чоловіка на злітно-посадковій смузі.

Рейс авіакомпанії Eva Air вилетів із Хітроу близько 21:35. Уже через п'ять годин польоту до Бангкока, 30 вересня, сталася сварка. Пілот повідомив пасажирам, що з міркувань безпеки йому необхідно розвернутися і здійснити посадку у Відні (Австрія). Відразу після приземлення співробітники поліції вивели подружню пару з літака, після чого жінка розвернулася і кинула пачку грошей у свого супутника.

Жінка розвернулася і кинула пачку грошей у свого супутника Фото: SWNS

"Жінка та чоловік були вже в стані алкогольного сп'яніння. Вони постійно говорили про гроші. Чоловік повторював, що в неї в сумці його 5000 фунтів. Поліцейські спочатку забрали жінку. Через кілька хвилин після приземлення її супутник вирішив вихопити сумку, але пасажирка просто викинула всі 5 тисяч фунтів стерлінгів", — розповів Енді Сінгх, пасажир літака.

По асфальту розлетілися купюри, після чого чоловік і працівники аеропорту почали збирати їх. Потім і чоловіка, і жінку помістили в поліцейський фургон. За словами Сінгха, всіх пасажирів розмістили в одному з готелів Відня.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

Також стало відомо, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".