Надіслала чек: жінка запросила в гості подругу з чоловіком і таємно підраховувала їхні "борги"

Жінки дружили з 6 років і часто бували в гостях одна в одної. Однак остання подібна подорож в іншу країну до подруги закінчилася їхньою сваркою через "спільні" витрати.

Жінка запросила подругу дитинства до себе в гості, а потім взяла з неї гроші за спільний відпочинок. Вона надіслала їй рахунок із докладним описом усіх витрат. Цією історією поділилася сама жінка, яка виявилася "винна" своїй подрузі на популярному форумі Reddit.

Подруги дружили з шестирічного віку, тому жінка була дуже здивована, коли їй було пред'явлено докладний список грошей, які їй потрібно повернути.

Коли йдеться про тривале перебування в гостях у друзів, вважається нормою долучатися до будь-яких додаткових витрат, але зазвичай господарі не записують усі загальні витрати до останньої копійки. Однак саме це сталося з однією жінкою, яка приїхала в гості в іншу країну до своєї колишньої найкращої подруги. Саме друга запросила жінку з чоловіком погостювати на тиждень у неї вдома. Вона навіть запропонувала влаштувати коханому подруги вечірку з нагоди його 50-річчя, оскільки його день народження збігся з їхньою поїздкою.

Під час своєї подорожі вони оглянули кілька визначних пам'яток, зокрема зупинилися в іншому місті. За все це їй було представлено повний список витрат.

"Ось список. 152,10 доларів за проживання в готелі в іншому місті (це я розумію). $105,00 за бензин, адже вони возили нас по місту і за місто під час нашого перебування, щоб показати нам визначні пам'ятки. $90,00 за їжу на день народження чоловіка. Це я теж, напевно, розумію. Однак якщо ви пропонуєте влаштувати вечірку для когось, то зазвичай не очікуєте, що її оплачуватимуть інші люди. $136.20 за оренду автомобіля. $21.00 знову за бензин (напевно, для їзди містом?!). $6.50 за паркування (за те, що ми одного разу припаркували машину в місті! Правда???). $27.00 за паркування в аеропорту. Разом: $537,80", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Жінка була просто приголомшена тим, що сталося. Вона планувала повернути подрузі кілька сотень, щоб оплатити номер у готелі та їжу на день народження, але про таке вона не могла подумати.

"Вони запросили нас у гості, а потім, самі в таємниці від нас, весь цей час підраховували все, що ми зробили, щоб розділити витрати. Навіть копійки були підраховані! Вони приїжджали й зупинялися в нас кількома роками раніше, і я, звісно ж, не виставляла їм рахунків за продукти й бензин, витрачений на їхню поїздку! Коли просиш когось пожити в тебе, тоді й платиш за все сам", — додала вона.

Багато користувачів форуму змогли зрозуміти обурення жінки.

"Моя реакція була б просто пошуком відповідей. Як можна розділити витрати, якщо про це не повідомляють? Я, напевно, щось упускаю. Отримати несподіваний рахунок до копійки після міжнародної поїздки — це не дуже схоже на відпочинок. Або на дружбу", — написав один із них.

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