Була замкнена 20 років: чоловік прикрашав будинок і виявив мумію в маминій шафі (відео)

Леслі Гарві виявив муміфіковане тіло квартирантки, яка була замкнена у вентиляції в коморі протягом 20 років. Його мати Сара Джейн Гарві раптово перетворилася з маленької, миловидної старенької на підозрювану в убивстві.

Леслі Гарві завжди було цікаво, що знаходиться в коморі на верхньому майданчику будинку його дитинства в Північному Уельсі, але те, що він виявив, назавжди змінило його життя. Про цю моторошну історію напередодні Гелловіна згадав британський таблоїд Daily Star.

Ніщо не могло підготувати чоловіка до того, що він виявив, коли прикрашав будинок своєї матері як сюрприз, поки вона перебувала в лікарні.

5 травня 1960 року тоді 29-річний молодий чоловік витягнув одяг із шафи й з жахом виявив муміфіковане тіло квартирантки, яка була замкнена в будинку протягом 20 років. Його мати Сара Джейн Гарві раптово перетворилася з маленької, миловидної 65-річної старенької бабусі на підозрювану в убивстві, а до будинку на вулиці Вест Кінмел у місті Райлі (Північний Уельс) незабаром почали з'їжджатися поліцейські, криміналісти, патологоанатоми, біологи та місцевий коронер.

Леслі, який жив неподалік із дружиною і маленьким сином, планував провести прибирання і перепланування в будинку свого дитинства. Йому завжди було цікаво, що знаходиться в маминій шафі. Йому казали, що там зберігаються речі, які залишилися від колишніх мешканців воєнного часу. Однак під товстим шаром павутиння та пилу він помітив змарнілу людську ногу. У складках зім'ятої ковдри навколо неї виявилося тіло. Цілі покоління мух здавна харчувалися рисами обличчя, а міль знищувала волосся та одяг. Ідеальні умови для муміфікації створювали протяги, що йшли від підлоги до горищної вентиляції.

Жінка забирала належні покійниці гроші з пошти Фото: Youtube/Paranormal Investigation UK

Спочатку місис Гарві допитували з лікарняного ліжка в найближчій лікарні, і врешті-решт вона впізнала в трупі Френсіс Еліс Найт, яка знімала у неї кімнату. Квартирантка розійшлася зі своїм чоловіком-стоматологом, від якого вона отримувала щотижневу допомогу. Вона була частково калікою і часто скаржилася на сильні м'язові болі. Місис Гарві розповіла поліції, що в одну з особливо важких ночей 1940 року вона не знала, що робити, і спустилася вниз, щоб приготувати чай. Коли вона повернулася, то побачила, що Еліс уже мертва. Але замість того, щоб повідомити будь-кому, вона затягла тіло в шафу і замкнула її, а потім обманним шляхом отримувала з пошти 2 фунти стерлінгів на тиждень (за кілька років ця сума склала 2 099 фунтів стерлінгів), які отримувала її квартирантка.

Ця історія захопила світові ЗМІ, люди були шоковані загадкою "мумії в шафі".

Шафа для провітрювання знаходилася на сходовому майданчику Фото: Youtube/Paranormal Investigation UK

Патологоанатомам довелося на тиждень занурити тіло у ванну з гліцериновим розчином, поки воно не розм'якшилося настільки, щоб можна було провести внутрішнє дослідження. Сліди на шиї дали змогу припустити, що причиною смерті стало удушення, і поліція розслідувала цю справу як убивство.

На суді над місис Гарві обвинувачення стверджувало, що незабаром після того, як вона отримала дозвіл взяти гроші місис Найт, вона задушила її панчохою. На своє виправдання вона заявила суду, що її квартирантка сильно застудилася, і сказала, що "загальновідомо", що для лікування захворювань горла необхідно обмотати панчоху навколо шиї. Присяжні були проінструктовані, що обвинувачення не змогло довести, що зав'язаний вузлом одяг був розтягнутий.

З Гарві було знято провину за вбивство, але її визнали винною в отриманні грошей обманним шляхом у період з травня 1940 по квітень 1960 року. Вона була засуджена до 15 місяців позбавлення волі. Після звільнення вона оселилася в будинку для літніх людей і незабаром померла від раку.

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