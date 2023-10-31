Найбільш татуйована людина у світі показала знімки до і після модифікації (фото)

Марсело Де Соуза Рібейро витратив 34 тисячі євро на 1500 татуювань — і став схожий на "інопланетного диявола". Вказівний палець видалив і розділив руку навпіл, "зайві" м'язи та шкіру теж вирізали, щоб кінцівка, яка вийшла в результаті, була як у прибульця.

Бразильський тату-художник Марсело "B-Boy" Де Соуза Рібейро зробив своє останнє татуювання із застібкою-блискавкою. Загалом він витратив на модифікацію тіла 30 000 фунтів стерлінгів (34 000 євро). Про це повідомляє The Mirror.

Його називають наймодифікованішою людиною у світі, а нове татуювання на блискавці імітує "костюм людського тіла".

Марсело "B-Boy" Де Соуза Рібейро — фото до модифікацій

Де Соуза Рібейро відомий яскравим зовнішнім виглядом: серед іншого металевими зубами-іклами, підшкірними імплантатами та роздвоєним язиком.

Найбільш татуйована людина зробила нове тату

Він каже, що витратив приблизно 34 000 євро, щоб стати схожим на "інопланетного диявола" і стверджує, що 98% його тіла піддалися змінам і тепер має зовсім інший вигляд, ніж було раніше.

Найбільш татуйована людина зробила нове тату

Він видалив вказівний палець і розділив руку навпіл, "зайві" м'язи та шкіру також було видалено, щоб кінцівка, яка зрештою вийшла в результаті, виглядала як рука прибульця. Нещодавно 41-річний чоловік показав нове татуювання — блискавку, через яку він має такий вигляд, ніби одягнув "костюм тіла людини".

"Я хотів отримати такий лук, ніби рот відкривається за допомогою блискавки. Шукав посилання про модифікацію тіла в роті, але нічого не знайшов. Зараз це на лівій стороні мого обличчя — думаю, те, що вийшло в результаті, має цікавий вигляд", — зазначив він.

Марсело, у якого понад 1500 татуювань, сказав, що на новий малюнок пішло близько дев'яти годин, а за шкалою больових відчуттів він оцінив це в 7 з 10. Новий образ планується завершити невеликим глибоким розрізом уздовж блискавки, щоб доповнити оптичну ілюзію розстебнутого "костюма людського тіла".

Найбільш татуйована людина зробила нове тату

Марсело живе в штаті Сан-Паулу, щоразу, виходячи на вулицю, він привертає до себе увагу.

Марсело Де Соуза Рібейро Марсело Де Соуза Рібейро

"Я задоволений тим, що зробив <...> Людям завжди цікаво дізнатися, чи справжні татуювання. Фотографують і знімають на відео. Я вже навіть не відчуваю, що не вистачає вказівного пальця, а всі зміни здаються цілком природними, ніби з цим народився", — пояснив він.

Нагадаємо, що Біллі Айліш показала нове татуювання на всю спину. Шанувальники виконавиці вважають, що тату нагадує портал із серіалу "Дуже дивні справи".

Також повідомлялося, що у США з'явився робот-татуювальник, але вартість послуг порівняно висока.