Все ще разом: 18-річний хлопець одружився з 71-річною пенсіонеркою після похорону її сина

Альмеда і Гері Гардвік одружилися кинувши виклик критикам. До цього хлопець уже встиг побувати в стосунках з іншою 77-річною старенькою.

Чоловік, який у 17 років одружився з 71-річною жінкою через два тижні після того, як познайомився з нею на похороні її сина, розповів про свою дружину на честь чергової річниці їхнього весілля. Про це пише The Sun.

Альмеда і Гері Гардвік одружилися у 2015 році й, кинувши виклик критикам, досі залишаються щасливими через вісім років.

Весільна церемонія обійшлася парі всього в 137 фунтів стерлінгів, але відтоді вони зібрали цілий натовп шанувальників завдяки тому, що розповіли про своє кохання з різницею у віці в соцмережах.

"Минуло вісім років, і з кожним днем я закохуюся все більше. Деякі чоловіки шукають цілу вічність кохання, яке я знайшов. Тому я стоятиму на своєму", — розповів Гері.

Пара відсвяткувала чергову річницю 26 жовтня.

Пара відсвяткувала чергову річницю 26 жовтня Фото: Instagram/garyandalmeda

Видання зазначає, що нинішня наречена Гері не була його найстаршою партнеркою. До неї він зустрічався з іншою 77-річною старенькою.

"Альмеда така молода душею, що вік ніколи не турбує нас, ми ніколи не замислюємося про це. Я просто знаю, що Бог відповів на мої молитви того дня, коли вона увійшла в моє життя", — додав чоловік.

Називаючи пенсіонерку своєю "лялечкою", Гарі назвав її найчудовішою дружиною на світі.

Раніше Фокус повідомляв, що подружня пара "влаштувала" незвичайне весілля на звалищі. Айріс Хсуе, активістка Greenpeace, та її наречений влаштували свою "екологічно чисту весільну церемонію" в січні й попросили своїх гостей принести з собою контейнери для збору залишків їжі.

Також стало відомо, що жінка дізналася страшну таємницю чоловіка після отримання спадщини. Сімейна пара планувала придбати власне житло, але в чоловіка були інші плани на несподівано отримані гроші.