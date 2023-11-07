Знайшов "щасливу" монетку: американець повірив у свою удачу і виграв $267 тисяч (відео)

Чоловік стверджує, що знайдене ним на дорозі пенні допомогло йому розбагатіти. Тепер він не розлучається зі "щасливою" монетою.

Ральф Мейтон-молодший із Північної Кароліни (США) розповів, що після його розіграшу на Гелловін рідні не повірили йому, коли він повідомив їм, що виграв у лотерею 266 982 долари. Про це пише UPI.

Чоловік розповів представникам Освітньої лотереї Північної Кароліни, що вирішив купити білет 100X The Cash Fast Play у магазині BP Graham після того, як знайшов на землі "щасливий" пенні.

Лотерейний білет Мейтона вартістю 20 доларів приніс йому джекпот у розмірі 66 982 доларів плюс додаткові 200 000 доларів.

"Я завжди чув, що якщо копійка лежить догори дриґом, то це до удачі, і, чорт забирай, якби я не повірив у це тоді, то не купив би білет. Зараз щаслива монетка у мене в кишені, і я буду зберігати її вічно. Я навіть не уявляв, що виграв додаткові 200 000 доларів. У мене мало серце не зупинилося від хвилювання", — розповів американець.

Чоловік знайшов монету, яка на його думку, принесла йому удачу Фото: скриншот/YouTube

За словами Мейтона, найскладнішим у виграші було переконати свою матір у тому, що його перемога в лотереї не була черговим розіграшем.

"Ми щороку розігруємо її на Гелловін. Вона думає, що я таким чином намагаюся пожартувати над нею", — додав щасливий переможець лотереї.

Мейтон зазначив, що його матері доведеться повірити, коли він витратить частину свого виграшу для її поїздки на Гаваї.

"Це єдине місце, де вона ніколи не була. Вона заслужила на це, тому я хочу взяти її з собою", — сказав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.