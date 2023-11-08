Падали й врізалися в меблі: близько 100 пасажирів лайнера дістали травми через шторм (відео)

На судно Spirit of Discovery обрушилися дев'ятиметрові хвилі, шквальний вітер і сильний дощ. Умови були настільки важкими, що спрацювала автоматична система безпеки корабля.

Близько 100 пасажирів круїзного лайнера Saga дістали травми внаслідок шторму, що обрушився на судно, яке поверталося до Великої Британії. Про це пише Daily Star.

Через негоду люди врізалися в меблі та падали на підлогу. П'ятеро пасажирів зазнали серйозніших травм і їх доправили в лікарню.

Судно Spirit of Discovery компанії Saga поверталося в порт Великої Британії, коли на нього обрушилися 30-футові хвилі (9,1 метра) і шквальний вітер. Найсильніший шторм пройшов над Біскайською затокою, уздовж західного узбережжя Франції.

Через попередження про несприятливі погодні умови двотижневу подорож на Канарські острови було перервано після відплиття 24 жовтня. Капітан сподівався уникнути найсильніших штормів, які мали пройти через цей район. Але під час плавання Біскайською затокою судно потрапило в шквальний вітер і дощ.

Умови були настільки важкими, що спрацювала автоматична система безпеки лайнера. Двигуни корабля спрацювали, він різко розвернувся, внаслідок чого близько 100 пасажирів перечепилися і вдарилися об меблі та підлогу.

На судно Spirit of Discovery обрушилися дев'ятиметрові хвилі Фото: Shutterstock

Усі постраждалі були змушені самі лікувати свої рани. П'ятеро пасажирів, як припускають, дістали серйозніші поранення, їм надали допомогу в медичному центрі судна, а потім після прибуття корабля в порт їх доправили в лікарню.

У листі до пасажирів генеральний директор Saga Cruises Найджел Бленкс спробував заспокоїти травмованих пасажирів, визнавши, що вони пережили надзвичайно страшний час. Однак він підкреслив, що судно залишається безпечним.

Він також пообіцяв надати додаткову інформацію про компенсації людям круїзу, який "розчарував" їх.

Компанія стверджує, що судно було належним чином підготовлено до очікуваних складних умов.

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