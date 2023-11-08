Вигнали за несплату: жінка, яка жила в особняку за $3,5 млн, планує повернутися

Коли власник, Саша Йованович, спробував виселити жінку, але Елізабет Гіршхорн зажадала 100 000 доларів як компенсацію за переїзд. Після судового розгляду жінка хоче повернутися у "своє" колишнє житло.

У США 55-річна квартирантка Елізабет Гіршхорн жила в особняку вартістю 3,5 млн доларів, який вона забронювала на Airbnb (онлайн-майданчик для розміщення та пошуку короткострокової оренди приватного житла по всьому світу), майже 600 днів, відмовляючись виїжджати. Про це пише Daily Star.

Жінка, яку прозвали "мешканцем із пекла" після того, як вона протягом 575 днів прожила в особняку вартістю 3,5 млн доларів, нарешті виселена.

Елізабет Гіршхорн спочатку забронювала шестимісячне проживання в розкішному особняку в Брентвуді (Каліфорнія) у вересні 2021 року. Однак після закінчення цього терміну випускниця Гарварду відмовилася виселятися.

Пандемія Covid-19, а також "незаконно побудований" душ стали для неї подвійною порцією відмовок, які вона використовувала, щоб не залишати розкішний будинок на схилі пагорба. А коли голландський власник, 61-річний Саша Йованович, спробував виселити її, Гіршхорн зажадала 100 000 доларів як компенсацію за переїзд.

Елізабет Гіршхорн винна законному власнику 60 000 доларів Фото: Los Angeles Times

Видання зазначає, що в п'ятницю світ цієї хитрої жінки завалився. Її випровадила поліція Лос-Анджелеса. Троє приятелів допомогли незадоволеній жінці відтягнути її коробки на узбіччя і завантажити в білий фургон.

Після закінчення виселення, власник житла відчув полегшення.

"Цього довго чекали, але тепер її нарешті вигнали! Ці вихідні будуть дуже позитивними", — сказав Саша Йованович.

Жінка знімала розкішний особняк у Брентвуді (Каліфорнія) Фото: Los Angeles Times

Однак радість власника може виявитися передчасною, оскільки адвокат Гіршхорна Аманда Сьюард заявила, що переїзд може бути тимчасовим і вона має намір повернутися. Вона також висловила стурбованість з приводу ймовірних переслідувань і стеження з боку Йовановича.

"З огляду на мої переговори з пані Гіршхорн, повідомляю, що ви (Йованович) не маєте права міняти замки або припускати відмову від власності", — додала адвокатка.

За наявними відомостями, американка оселилася в розкішному житлі, перебування в якому оцінюють у 3 600 доларів на місяць. Тепер вона винна законному власнику 60 000 доларів за своє тривале перебування в сучасному особняку. Вона стверджує, що не зобов'язана платити й повинна повернути тільки початкові $19 000 за перші 6 місяців, оскільки житло є "незаконною одиницею".

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