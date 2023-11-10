Гарний смак: під час сафарі леви вкрали у жінки дизайнерську сумку (фото)

Діана Фіорентінос боролася з бажанням кинутися до диких тварин і спробувати забрати свої речі, спостерігаючи за тим, як великі кішки з цікавістю копаються в її сумочці. Всередині були цінні для жінки речі.

Самки левів понад годину тягали й обнишпорювали дизайнерську сумочку американки Діани Фіорентінос після того, як схопили її під час сафарі в Намібії. Про це пише People.

Модні речі приваблюють дам усіх видів. За словами Діани Фіорентінос із Нью-Йорка, під час сафарі в національному парку Південна Луангва група левів зуміла викрасти її дизайнерську сумку вартістю 1800 доларів.

Американка, яка разом зі своєю тіткою Стейсі Фіорентінос керує сімейною туристичною компанією Classic Escapes, розповіла, що наприкінці жовтня вони разом відвідали Намібію, щоб обрати гідні напрямки для клієнтів.

"Я вже кілька разів бувала на сафарі, тому не з чуток знаю, наскільки диким був цей випадок із викраденням сумочки!" — сказала Діана.

Під час прогулянки жінка одразу помітила, що леви, яких вона та її тітка розглядали, були дуже активними. Тому Діана зосередилася на зніманні чудових тварин, а не на своїх речах.

"Незабаром я зрозуміла, що моя сумка, яка була в руках, уже у левів. Я навіть не знаю, як вона опинилася у них, але припускаю, що в якийсь момент вона випала з машини у зв'язку з усіма цими заворушеннями", — каже вона.

Самкам левів сподобалася їхня нова знахідка Фото: Diana and Stacy Fiorentinos

Американка додала, що її початкова реакція, побачивши диких тварин зі своєю дорогою сумочкою, була "О Боже". Однак незабаром здивування змінилося панікою, коли Діана зрозуміла, що леви заволоділи не тільки її сумкою, а і її вмістом, зокрема iPad і намистом, яке вона завжди одягає, коли літає.

"Він належав моїй бабусі, якої вже немає з нами", — пояснює жінка.

Усередині сумочки були й інші цінні речі Фото: Diana and Stacy Fiorentinos

Діана боролася з бажанням кинутися до диких тварин і спробувати забрати свої речі, спостерігаючи за тим, як великі кішки з цікавістю копаються в її сумці.

"У цих левів, мабуть, гарний смак, тому що вони, схоже, були дуже раді моїй сумочці. Вони гралися і з цікавістю розглядали її. Це було дуже кумедно, тому що серед левів було чотири самки та один самець. Левиці були такі ніжні з сумкою, просто облизували її, але коли лев заліз на неї лапами, почалися руйнування", — розповіла американка.

Деякі частини сумки були відсутні Фото: Diana and Stacy Fiorentinos

Понад годину Діана спостерігала за тим, як дикі тварини досліджують пащею і лапами кожен сантиметр її сумки. Гід сафарі намагався переконати левів відійти від сумки, але кішки не зрушили з місця, доки не під'їхало кілька інших автомобілів з туристами. Жінка змогла забрати свої речі, втративши тільки батарейку й один капелюшок.

"Деякі частини сумки були відсутні, але мені вдалося прикріпити ремінець на місце і продовжувати користуватися нею", — додала жінка.

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