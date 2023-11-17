"Молодь не встигає": 73-річна жінка продовжує ходити по клубах у мініспідницях (відео)

Пенсіонерка вперше в житті змогла побачити свого улюбленого діджея, а люди були вражені її вбранням і рівнем енергії.

73-річна Лінн Зекіс продовжує відвідувати нічні заклади, одягаючи зухвале вбрання і продовжуючи танцювати. Вона поділилася відеороликом із нічного клубу в TikTok.

Пенсіонерку назвали "натхненницею" після того, як вона зняла на відео, як відвідує нічний заклад у топі та мініспідниці Zara на Ібіці.

Лінн Зекіс публікує в TikTok ролики, які показують її життя з різних боків.

"Клубне життя у 73 роки. Не дозволяйте віку зупинити вас! Один раз у житті вдалося побачити DJ Fisher!", — підписала вона своє відео.

На початку ролі Лінн танцює сама, одягнена в модний чорно-білий корсет із сумкою кроссбоді. Вона пожартувала, що "готується до 01:30 ранку", що, на її думку, нехарактерно навіть для найзавзятіших тусовників. Вона відправила поцілунок у камеру, почавши показувати нічне життя на Ібіці.

"Чекайте цього! DJ Fisher на підході!" — написала пенсіонерка, яка чекала на свого кумира.

Потім літня жінка перемикнула камеру на себе, і стало видно, що вона посміхається, а її очі закривають величезні чорні сонцезахисні окуляри. Вона "надула губки" і похитувала головою в такт, перемикаючи камеру, щоб максимально передати глядачам атмосферу.

Лінн Зекіс публікує в TikTok ролики, які показують її життя з різних боків Фото: TikTok

Ролик став вірусним і швидко набрав понад 1,9 млн переглядів. DJ Fisher, на якого вона з нетерпінням чекала, прокоментував її пост вогняними емодзі та словами "Зроби це". Жінка побачила повідомлення і дала свою відповідь.

"Роблю все, що в моїх силах у цьому зрілому віці", — написала вона.

Інші, молодші люди, заявили, що навіть вони не змогли б впоратися з такою важкою нічною тусовкою.

"Молодь не встигає. Мені 26 років, і я втомлююся просто стоячи", — написала одна жінка.

Пенсіонерка зазначила, що коли вона була молодшою, то в неї було менше енергії, бо до неї висувалося більше вимог. На її думку, з віком життя стає простішим, і іноді в людей з'являється друге дихання.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки й за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки та провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.