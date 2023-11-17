Останні слова 2000 пацієнтів: лікарка розповіла, про що найбільше шкодують люди у кінці життя

Жінка часто розмовляє з пацієнтами за кілька днів до їхньої смерті й ставить однакове питання.

Лікарка Сара Велс за 20 років кар’єри у сфері паліативної допомоги допомогла близько 2000 пацієнтам з невиліковними хворобами: деменцією, серцевою недостатністю та прогресуючою формою раку. Нещодавно вона вирішила розповісти виданню The Telegraph, про що саме шкодують люди в останні дні та години свого життя.

Після восьми років роботи медиком загальної практики Велс приєдналась до хоспісу Марії Кюрі в Соліхаллі (Вест-Мідлендс). Спочатку вона обіймала посаду молодшого лікаря і проводила консультації, а у 2015 році стала директоркою.

"Я добре знаю, наскільки дорогоцінним є час, бо працюю з людьми, в яких його уже немає. Кожного дня стикаюся зі смертю, і це дає мені унікальну можливість подивитися на життя інакше. Адже останні години життя – це особливий та смиренний час, а сама смерть – природна і часто навіть красива", – розповідає Сара.

Лікарка часто говорить з пацієнтами за кілька днів до їхньої смерті й ставить усім однакове питання: про що саме вони найбільше шкодують.

"Майже всі кажуть про те, що надто мало часу проводили зі своїми сім’ями. Ніхто навіть не заїкнувся про те, що хотів би довше побути в офісі заради професійної реалізації чи досягнення величезного успіху", – додає жінка.

Сара Велс 20 років пропрацювала у сфері паліативної допомоги Фото: The Telegraph

На її думку, смерть зрівнює усіх людей. Коли ви помираєте, не має жодного значення, ким ви працювали і яку посаду займали. Велс згадала історію лікаря, який картав себе за те, що працював на Різдво, відкладав відпустку й жертвував свій вільний час на робочі питання.

"Озираючись назад, я розумію, що це не мало для мене значення", – з сумом казав він.

Лікарка зробила висновок, що люди найбільше шкодують не про те, що вони зробили, а про те, чого не зробили – про пропущені дні народження, невикористані шанси, не сказані слова.

"Я не боюся померти. Рано чи пізно це станеться. Але зараз я хочу подбати про те, щоб мене оточували люди, яких я люблю", – резюмувала Сара.

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