"Єдиноріг і Пегаси": під час нічної прогулянки помітили міфічну істоту (фото)

Захисники тварин пожартували, що лось з одним рогом є міфічною істотою. Вони "очікують" й інших представників казкового світу.

"Єдиноріг", знятий на камеру в Національному парку "Скам'янілий ліс" в Аризоні (США), виявився однорічним лосем, який передчасно втратив один із рогів. Про це пише UPI.

У повідомленні парку на Facebook ідеться, що в однорічних лосів-самців перший набір рогів зазвичай виростає у вигляді "окремих пучків".

Тварина, яку спіймали на камеру спостереження вночі, очевидно, втратила один зі своїх рогів.

"Скидання рогів зазвичай відбувається наприкінці зими або на початку весни, але рання втрата їх може бути наслідком спарингів, поганого харчування або хвороб/травм, що впливають на рівень тестостерону", — йдеться в повідомленні.

Представники парку пожартували, що лось, який був зображений під час нічної прогулянки під повним місяцем, є міфічною істотою.

"У повний місяць у парку з'являються єдинороги. Наступний повний місяць настане 27 листопада, і ми обов'язково спостерігатимемо за... Пегасами?! Пегаси?! Як би там не називалися коні, що літають у множині", — пишуть офіційні представники.

Тварину помітили під час прогулянки під повним місяцем Фото: Petrified Forest National Park

Раніше Фокус повідомляв, що в США мисливці об'єдналися для боротьби з величезним 90-кілограмовим пітоном. П'ятеро чоловіків намагалися приборкати самку змії близько 45 хвилин. Пізніше на місце події було викликано професійну мисливицю за пітонами Емі Сіве.

Також раніше повідомлялося, що горбатий кит вистрибнув із води й збив серфінгіста. Інцидент був зафіксований на камеру GoPro. Від удару чоловіка потягнуло під воду, а мотузка на його щиколотці обірвалася.