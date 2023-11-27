Застиг у часі серед лісу: як виглядає всередині покинутий ядерний бункер (фото)

Всередині будівлі було все необхідне для проживання близько 350 осіб упродовж 30 днів.

Страх ядерного знищення під час "холодної війни" змусив керівництво Данії збудувати секретний бункер, який мав стати їхнім останнім бастіоном на той випадок, якби людство зануриться в абсолютний хаос. Про це пише британське видання Express.

Бункер Regan West, що знаходиться посеред лісу Ролд – приблизно за 400 кілометрів на північний захід від Копенгагена, побудували між 1963 і 1968 роками за наполяганням НАТО.

Вкрита мохом бетонна будівля з сірими вхідними дверима, як правило, не дуже цікавила випадкових перехожих. Це дозволяло тримати бункер площею аж 5500 квадратних метрів (230 кімнат) у таємниці.

Під час радянських ядерних випробувань та кубинської ракетної кризи секретний об’єкт обладнали для можливої евакуації влади Данії, включаючи членів уряду, державних службовців і королівську сім'ю. Всередині було все необхідне для проживання близько 350 осіб упродовж 30 днів.

У бункері Regan West було все необхідне Фото: Adrienne Murray Nielsen

За словами експертів, на той час бункер був настільки інноваційним, що міг витримати не тільки ядерну атаку, але й застосування більш потужної водневої бомби.

Бункер Regan West Фото: Adrienne Murray Nielsen Бункер Regan West Фото: Adrienne Murray Nielsen

Повідомляється, що побоювання керівництва Данії посилювалися через близькість цієї країни НАТО до так званої "залізної завіси", що робило її більш вразливою до нападу СРСР.

Оскільки "холодна війна" не переростала у збройний конфлікт, жодному данському чиновнику не доводилося шукати прихистку в Regan West. Тож бункер вивели з експлуатації у 2003 році, через 12 років після розпаду Радянського Союзу.

Коридор та спальня у бункері Regan West Фото: Adrienne Murray Nielsen Коридор та спальня у бункері Regan West Фото: Adrienne Murray Nielsen

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка з США, який купив занедбаний ядерний бункер 1980-х років, щоб перетворити його на унікальний будинок, і був вражений тим, що виявив. Про цю дивовижну історію розповідає документаліста Кірстен Дірксен у своєму новому ролику на YouTube.

До того ж блогер показав таємничий покинутий будинок, що застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.