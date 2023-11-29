Ідеальна помста: дівчина зібралась на весілля до колишнього у білій сукні з сюрпризом (фото)

Керолайн Ріке має чудове почуття гумору. Вона розповідає, що з'явиться на святковому дійстві не просто так.

Американка Керолайн Ріке вирішила оригінально помститися колишньому бойфренду й з'явиться на його весілля у білосніжній сукні, як у нареченої. Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці у TikTok, чим викликала бурхливу реакцію у трьох мільйонів підписників.

"Готуюся їхати на весілля мого колишнього хлопця. Так, мене запросили", – каже Керолайн і показує на камеру два варіанти мінісуконь, які вона планує одягнути на урочистість.

Дівчина з чудовим почуттям гумору пояснила, що погодилася на цю пропозицію, бо це вперше, коли її ексбойфренд Джексон запропонував їй самостійно заплатити за вечерю. Раніше вони завжди розділяли рахунок навпіл.

Але це ще не все. Ріке показала свій саморобний подарунок для молодят, – це альбом спогадів та відвертих нотаток про їхній з Джексоном нещасний роман. На одній зі світлин вони знайомляться з його батьками, на іншій – образ гіпотетичного малюка, якому так і не судилося з’явитися на цей світ.

Потім Керолайн дістала листівку, написану спеціально для нареченого та нареченої, і прочитала кумедне повідомлення: "Тепер, подруго, це твоя проблема. Ха-ха, жартую, щастя вам у шлюбі, з любов’ю Керолайн".

Керолайн показує листівку, яку подарує колишньому на весілля Фото: tiktok.com/@richcaroline

Також американка спакувала у дорогу рюкзака, завбачливо поклавши туди лоток рису, туфлі на підборах та косметичку – на той випадок, якщо розчулиться і заплаче під час церемонії.

Користувачі TikTok навперебій жартують у коментарях під відео.

"Знаєш, я розумію, чому між вами нічого не вийшло", "Якийсь парадокс", "Взагалі-то на чуже весілля біле одягати не прийнято", "Жорстоко і бездушно", "Здається, це ідеальна помста", – пишуть вони.

Нагадаємо, раніше Фокус писав і про інші плани помсти колишнім. Наприклад, хлопчина з Аргентини, дізнавшись про зраду своєї коханої дівчини, вигадав нестандартну ідею, як їй добряче насолити.

Крім того, ми розповідали історію майбутньої нареченої, яка дізналася про зраду коханого за ніч до весілля. Дівчині навіть не спадало на думку, що коханий зустрічається з іншою за її спиною.