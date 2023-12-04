Фанат фільму "Сам удома" порівняв ціни на продукти у 90-х та зараз (відео)

Чоловік переглянув кожен товар зі списку Кевіна й перерахував, скільки б це коштувало у звичайному американському супермаркеті сьогодні.

Фанат культового різдвяного фільму "Сам удома" Джеффрі Лайонс із США порівняв, скільки б Кевін МакКалістер витратив грошей на похід у супермаркет сьогодні. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok.

У 1990 роках головному герою кінострічки вистачило лише $20 Базової заначки, щоб накупити два великих пакети продуктів та товарів першої необхідності (хоча не зовсім): TV-вечерю, буханець хліба, заморожений Mac, харчову плівку, 2 л молока та апельсинового соку Tropicana, пральний порошок Tide, серветки для сушки, туалетний папір та набір іграшкових солдатиків. Кевін тоді отримав чек на $19,83.

Лайонс переглянув кожен товар зі списку й перерахував, скільки б це коштувало у звичайному американському супермаркеті у 2023 році.

"Отже, загинайте пальці: TV-вечеря – $5 (хоча ідентичної не вдалося знайти), $3,5 – заморожений Mac, $3 – хліб, $4 – харчова плівка, $4,5 – апельсиновий сік, $4,6 – молоко, $13 – пральний порошок Tide, $8,7 – серветки для сушки, $8 – туалетний папір та $9 – іграшкові солдатики. Плюс податок. Всього – близько 68 доларів США з урахуванням купона на апельсиновий сік", – резюмує американець й додає, що ціни зросли на 248%.

Це вірусне відео TikTok набрало понад 4 мільйони переглядів.

"100-доларова купюра зараз – це колишня двадцятка", "Б'юся об заклад, що з того часу зарплата касира не змінювалась", "А ви ще вартість пакетів не врахували – $1 за штуку", "Базова заначка на сьогодні, то вже не грошу", – пишуть користувачі мережі у коментарях під роликом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку, яка була ошукана в одному із супермаркетів британської мережі Waitrose. Клієнтка придбала бутерброд із солоною яловичиною у вакуумному пакуванні, але коли відкрила його, то побачила неприємний "сюрприз".

Крім того, ми розповідали, як матір п’ятьох дітей з США, шокував реальний список різдвяних бажань своєї дочки-підлітка.