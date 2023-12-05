"Мала огидний вигляд": жінка пройшла через екстремальне схуднення (відео)

Лів Райт розповіла про своє перетворення після операції зі зниження ваги. Її розповідь стала вірусною в соцмережах.

Жінка з Великої Британії, яка почувалася "огидно в усьому", вражає своїм перетворенням після схуднення. Про це вона розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

25-річна Лів Райт із Кента зізналася, чому зважилася зробити операцію зі зниження ваги. Її розповідь стала вірусною в соцмережах.

Британка розповіла про своє перетворення після операції зі зниження ваги. Вона стверджує, що почувається набагато впевненіше і навіть зізналася, що стала щасливішою. До того як пройшла через екстремальне схуднення, жінка відчувала, що має огидний вигляд. Білява красуня вирішила зробити операцію зі зниження ваги, щоб допомогти собі скинути кілька кілограмів.

Про прийняття важкого рішення лягти під ніж хірургів, дівчина розповіла у своєму ролику в TikTok. Відео, в якому Лів показує, який вигляд мала торік, швидко набрало понад 400 тисяч переглядів. На дівчині була коротка зелена сукня в обтяжку з пишними рукавами.

"Я не ходжу, я виглядаю огидно в усьому", — підписала британка свій ролик, розповідаючи про те, який вигляд вона мала до схуднення.

Лів Райт розповіла про своє перетворення після операції зі зниження ваги Фото: колаж Фокус

Через рік після операції з видалення шлункового рукава Лів, безумовно, змінила свій образ. Жінка виглядає абсолютно більш впевненою, коли позує перед повітряними кулями, присвяченими її 25-річчю. Лів посміхалася від щастя, одягнувши обтислий комбінезон.

"Не можу повірити, що це була я минулого року. Я на 100 % щасливіша", — написала вона в підписі до вірусного відео.

Багато людей були здивовані таким перетворенням і хвалили дівчину в коментарях.

"Це не могло бути легко", "Ти так добре впоралася, маєш приголомшливий вигляд! Молодець!", "Ти завжди була карколомною! Молодець, дівчисько. Ти маєш приголомшливий вигляд", "Не можу повірити, ти маєш такий гарний вигляд! Ти повинна пишатися собою", — писали користувачі TikTok.

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