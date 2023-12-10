"Хочемо показати дітям світ": 12-річна дівчинка зі своєю сім'єю вже побувала в 47 країнах

Батьки вважають, що подорожі вчать дітей багатьох життєвих навичок. Багато місць, де вони побували, не є типовим сімейним відпочинком.

Планування сімейної відпустки ніколи не буває легким, і думка про далекий переліт із кількома дітьми може здатися кошмаром для деяких батьків. Але це, звісно, не відповідає дійсності для сім'ї Клюковскі, чиї діти відвідали загалом 110 країн, повідомляє Newsweek.

12-річний Іона, 9-річний Мейсон і 4-річна Елла почали подорожувати з майже з самого народження. Тепер у них є паспорт, повний штампів і спогадів на все життя. Від відвідування дива світу Петри до купання в Мертвому морі та підводного плавання на Кюрасао.

Іона побувала в 47 країнах, кількість країн Мейсона не сильно відстає — 42 країни, а Елла — у 21. Звичайно, нічого з цього не було б можливо без їхніх батьків — 41-річних Ешлі та Лукаша, які завжди придумують, куди краще поїхати в подорож їхній родині.

За словами Ешлі Клюковскі, вони завжди обирають альтернативні варіанти відпочинку, а не традиційні напрямки.

Фото: Instagram/Born_Explorers

"Ми ніколи не були в Діснейленді, але ми були в тематичних парках. Я можу виправдати витрату всіх цих грошей, оскільки отримуємо культурний досвід. Ми вибираємо незвідані місця, хочемо показати нашим дітям світ", — сказав Клюковскі.

Акаунт сім'ї має понад 32 000 підписників. Він наповнений відеороликами, що показують "приховані скарби" по всьому світу. Також вони публікують поради як "як уникнути довгих черг в аеропорту" і "як зробити сімейні подорожі доступнішими".

Мама зізнається, що відчувала "тривогу" коли сідала на свій перший рейс з Іоною в дитинстві. На щастя, ці негативні почуття зникли на той час, коли вона взяла молодшу доньку Еллу в її перший політ у віці восьми тижнів.

Фото: Instagram/Born_Explorers

"Що більше ви подорожуєте з дітьми, то легше це стає. Вам просто потрібно пам'ятати, що політ закінчиться, і ви переживете його. Зрештою, воно того варте", — поділилася Ешлі.

У яких країнах побували

Тепер, понад десять років потому, Іона відзначила багато днів народжень у різних країнах, таких як Таїланд, Італія, Оман, Німеччина та Індонезія.

"Ми вчилися кататися на лижах в Альпах, каталися на верблюдах у Йорданії, зупинялися в таборі бедуїнів в Омані, їли фондю в іглу в Швейцарії, відвідували саамську сім'ю та годували оленів у Норвегії, а ще до Елли їздили на сафарі до Намібії", — розповів батько сімейства.

Фото: Instagram/Born_Explorers

4-річна Елла цього літа подолала на своїх ніжках понад шість миль у Доломітових Альпах, Італія.

Сім'я має кошти для подорожей, тому що Лукаш працює у сфері продажів і маркетингу в глобальній корпорації. Нещодавно вони жили у Швейцарії, що зробило багато країн доступнішими для відвідування.

"Ми задоволені тим, як багато нам вдалося відвідати багато країн. Якби не COVID, Елла, ймовірно, відвідала б майже стільки ж країн, скільки її сестра і брат.

"Багато місць, де ми побували, не є типовим сімейним відпочинком. Ми були в місцях, які вважаються небезпечними, як-от Албанія, Колумбія та Румунія, але нам сподобалася кожна секунда", — зазначила Ешлі Клюковскі.

Як економить сім'я

Сім'я намагається уникати готелів і часто обирає житло з кухнею. Таким чином, витрати на їжу знижуються, оскільки можуть купувати продукти в магазині або на базарі та готувати для своєї родини.

"Ми подорожуємо в міжсезоння або в непіковий час, щоб отримати вигідніші ціни та менше скупчення людей. І ми часто вирушаємо у більш віддалені місця, які, як правило, дешевші", — додала мама.

Деякі учасники опитування зазначили, що поїздка за кордон не приносить відпочинку дітям, а деякі заявили, що їхні діти ще занадто малі. Клюковскі визнає, що подорожувати з маленькими дітьми непросто, але вона наполягає, що хороше набагато переважує погане.

"Ми хочемо, щоб вони побачили, що світ став набагато більшим, і щоб вони переживали все разом, як сім'я. У цьому так багато переваг", — сказала вона. "Наші діти ростуть без упереджень — вони познайомилися з різними релігіями, бачили, як люди моляться в мечетях Туреччини та церквах у Польщі. Подорожі вчать їх багатьох життєвих навичок", — зазначила Ешлі.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що сім'я з Німеччини встановила новий світовий рекорд. У власному будинку площею 180 квадратних метрів вони розмістили 555 лісових красунь.